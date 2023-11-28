Görev Vakfı'nın Başlattığı Kampanyaya Ortaklık Büyüyor

Büyük kampanyaya "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.

Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek'ten de bir çağrı geldi.

Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanyanın önemini anlatıyor. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık kampanya için çağrı yaptı.

30 Kasım'a kadar büyük kampanya için hedef 5 milyon lira. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de yapılan yayınların önemine dikkat çekti.

Umuda ortak olmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.