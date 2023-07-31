İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte haftanın yalanları

Bültende, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddialara yer verildi. İşte Bülten'de yer alan iddialar ve hakikatler...

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE KULLANILAN İHA’LARIN KİRALANMASI HAKKINDA YAPILAN MANİPÜLASYONLAR



Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan İHA’ların kiralanması hakkında yapılan haberler manipülasyon içermektedir.

HAKİKAT: BAYKAR ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme, uçuş saat ücretleri dikkate alındığında dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin çok altındadır. Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuzdur. Yurt içindeki muadilinin de 3’te 1’i kadardır. Haberde yer alan iddialar “şaibe algısı” oluşturma amaçlı olsa da söz konusu ihale, açık ve şeffaf şekilde yapılmakta olup kamuoyu tarafından bu bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

“İÇİŞLERİ BAKANI, İSTANBUL VALİSİ, GÖÇ İDARESİ BAŞKANI VE DİĞER HÜKÜMET YETKİLİLERİ, ‘ÇÖZÜM MASASI’ ADI ALTINDA SURİYELİLERLE 2 SAAT TOPLANTI YAPTI. ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ” İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi, Göç İdaresi Başkanı ve diğer hükümet yetkilileri, ‘çözüm masası’ adı altında Suriyelilerle 2 saat toplantı yaptı. Ümit Özdağ’ın tutuklanması talep edildi” iddiası doğru değildir.

HAKİKAT: İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Sağlam, İstanbul Valisi Sn. Davut Gül, Göç İdaresi Başkanı Sn. Atilla Toros ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, “Düzensiz Göçle Mücadele Değerlendirme Toplantısı”dır. İddia edildiği gibi İçişleri Bakanı Sn. Ali

Yerlikaya toplantıya katılmamıştır. Ayrıca toplantıya katılan STK’lar Suriyeli değil, Türk STK’larıdır. Toplantıda herhangi bir şahsa yönelik tutuklama veya gözaltı talebi gündeme gelmemiştir.

“CUDİ’DE BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI VE MÜDAHALE EDİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR” İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Cudi’de büyük bir yangın çıktı ve müdahale edilmesine izin verilmiyor” iddiası doğru değildir.

HAKİKAT: 24 Temmuz 2023 tarihinde Cudi Dağı’nda sıcakların etkisiyle otların tutuşması sonucu küçük çaplı bir örtü yangını çıkmış, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile 2 saat içinde söndürülmüş olup, şu anda bölgede herhangi bir yangın söz konusu değildir. Ayrıca terör örgütünün manipülasyon hesapları tarafından paylaşılan görüntüler, farklı yerlerden alınmış eski görüntülerdir.

“SURİYELİ GÖÇMEN KAÇAKÇISI 505 ŞABANİ ÇETESİNİN ÜYESİ, TRABZON’DA SİLAHLA GÖBEK ATTI” İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan görüntülerle ilgili, “Suriyeli göçmen kaçakçısı 505 Şabani çetesinin üyesi, Trabzon’da silahla göbek attı” iddiası doğru değildir.

HAKİKAT: Paylaşılan videonun Trabzon ile herhangi bir ilgisi olmamakla birlikte, görüntüleri ilk paylaşan H.H. isimli şahsın 2022 yılında deport edildiği tespit edilmiştir.

ATALIK TOHUMUN SATIŞI YASAK” İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Atalık tohumun satışı yasak” iddiası doğru değildir.

HAKİKAT: Tohumculuk mevzuatı kapsamında ülkemizde yerli/atalık çeşitlere ait tohumluk üretimi ve kullanımı yasak değildir. Çiftçilerimizin kendi ihtiyaçları kadar tohum üretip, bunları kendi aralarında mübadele etmeleri de mümkündür. Bununla birlikte 2006 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında; Ticarete konu edilen tohumlukların yerli veya yabancı menşeili olmasına bakılmaksızın herhangi bir kontrolden geçirilmeden ve standartlara uygunluğu tespit edilmeden çiftçilerimize satılması, mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yasaklanmıştır. Bu bağlamda ülkemizde kayıt altına alınan tohumlukların çoğaltılması ve pazarlanmasına izin verilmektedir.

Tohumculuk Kanunu yerli tohumların kullanımını yasaklamamaktadır. Bu kanun, ticari faaliyetlerde kullanılacak yerli tohumların sertifikalı ve denetlenebilir olmasını sağlamaktadır. Böylece topraklarımız hastalık ve zararlı ile bulaşık tohumluklardan korunmaktadır. Öte yandan bu düzenlemeler sayesinde, 2002 yılında 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretimimiz 2022 yılında 1,4 milyon tona çıkmıştır.

“HATAY REYHANLI’DA POLİS CANLI BOMBA OPERASYONU YAPTI. GÖZALTINA ALINAN TERÖRİSTİN SURİYELİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR” İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarından organize biçimde paylaşılan, “Hatay Reyhanlı’da polis canlı bomba operasyonu yaptı. Gözaltına alınan teröristin Suriyeli olduğu belirtiliyor” iddiası doğru değildir.

HAKİKAT: İddiaya konu görüntüler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında yaptığı operasyon sırasında kaydedilmiştir. İstihbarat Büro Amirliği koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde, firari olarak aranan 1991 Hatay Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Mahmut A. yakalanmıştır. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından İskenderun Terörle Mücadele Grup Amirliğine teslim edilmiştir.

“İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE’DE SURİYELİ GRUPLA TÜRK GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI” İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “İstanbul Büyükçekmece’de Suriyeli grupla Türk grup arasında kavga çıktı” iddiası doğru değildir.

HAKİKAT: Büyükçekmece Fatih Mahallesi Akarsu Sokak’taki Eski Albatros Devlet Hastanesi mevkinde 30-40 kişinin kavga ettiği anonsu üzerine olay yerine polis intikal etmiştir. Olayın yüksek sesli müzik eşliğinde halay çeken gruba, yirmili yaşlarda iki kişinin müziği kapatması yönünde söylemlerde bulunmaları üzerine çıktığı, halay çeken grubun uyaran şahısları darp ettiği ve olay yerinden ayrıldıkları tespit edilmiştir. Darp edilen şahısların, 112 unsurlarıyla bölge hastanelere intikali sağlanmış ve bilinçlerinin açık, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenmiştir. Türk vatandaşı olan taraflardan davacı ya da şikayetçi olan olmamıştır.

“FABRİKA KAPATILDI, ARAZİLERİN AKIBETİ DE BELİRSİZ: BİNLERCE ZEYTİN AĞACI TEHLİKEDE. ZEYTİNLİKLERİN RANTA AÇILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR” İDDİALARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerine son verilmesiyle ilgili, “Fabrika kapatıldı, arazilerin akıbeti de belirsiz: Binlerce zeytin ağacı tehlikede. Zeytinliklerin ranta açılmasından endişe ediliyor” iddiaları doğru değildir.

HAKİKAT: Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerine son verilmiş olması zeytin arazilerinin sahipsiz kalacağı veya ranta açılacağı anlamına gelmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan zeytinlikler, 2004 yılından beri Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce uzun süreli kiralama yöntemiyle serbest bir şekilde kiraya verilmeye başlanmıştır. Bahse konu zeytinlikler, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolündedir. Zeytin arazileri serbest olarak kiradadır ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından rutin aralıklarla kontrol edilmektedir. Ayrıca halihazırda görev yapan personel de Bölge Müdürlüklerine aktarılarak herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçilecektir.