Kardeşlerim 4. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı! Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak?

Kardeşlerim 4. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı! Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak?

Kardeşlerim 4. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı! Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak?
Son Güncelleme:

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 4. sezonundan ilk tanıtım dün akşam ekranlara geldi. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar arasında yerini aldı. İşte cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in yeni sezon tanıtımı...

Kardeşlerim 4. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı! Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? - Resim : 1

3 sezondur Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Kardeşlerim'in dördüncü sezonuna dair ipuçlarının yer aldığı yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı.

İzleyenlerinin merakla beklediği tanıtım, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada da büyük ilgi görerek hızla en çok izlenen videolar listesine girdi!

TIKLA İZLE : KARDEŞLERİM 4. SEZON İLK TANITIM VİDEOSU DİZİNİN 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Acı kayıplar, herkesi etkileyecek sırlar, yeni hayaller ve umutlarla dolu kardeşlerim bu sezonda da fırtına gibi esecek!

Kardeşlerim 4. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı! Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? - Resim : 2

Büyük kazası sonrası geride kalanlar hayatlarına devam etmeye çalışsalar da beklenmedik gelişmeler herkesi etkileyecektir

Kardeşlerim 4. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı! Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? - Resim : 3

Hikâyesi ve sevilen oyuncu kadrosuyla milyonları ekran toplayan Kardeşlerim, sevilen oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleri ve şaşırtıcı gelişmeleriyle yakında atv'de.

KARDEŞLERİM DİZİSİ 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte dizinin yeni sezon başlangıcıyla eylül ayından itibaren ekranlara geleceği düşünülüyor. Net açıklama geldiğinde sizlere ileteceğiz. Takipte kalın!

Yaz Şarkısı 8. bölüm 2. final fragmanı yayınlandı! Yaz Şarkısı dizisi neden final yapıyor? Murat ile Yaz evlenecek mi?Yaz Şarkısı 8. bölüm 2. final fragmanı yayınlandı! Yaz Şarkısı dizisi neden final yapıyor? Murat ile Yaz evlenecek mi?Medya
# yeni bölüm fragman
Çok Okunanlar
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Manisalılar Kışlık Tarhanayı böyle hazırlıyor! 2 sene taze kalıyor ve bozulmuyor
Manisalılar Kışlık Tarhanayı böyle hazırlıyor! 2 sene taze kalıyor ve bozulmuyor
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Ege köylüleri zeytinyağlı fasulyeyi böyle pişiriyor! Lezzeti lokantalarda bile yok
Ege köylüleri zeytinyağlı fasulyeyi böyle pişiriyor! Lezzeti lokantalarda bile yok
Öne Çıkanlar BM'nin Çifte Standartlarına Kıbrıs Türkleri’nden Sert Tepki! Pile’de Büyük Miting! BM'nin Çifte Standartlarına Kıbrıs Türkleri’nden Sert Tepki! Pile’de Büyük Miting! 2023 Güncel şikayet hatları! 2023 Güncel şikayet hatları!