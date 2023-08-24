Kardeşlerim 4. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı! Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 4. sezonundan ilk tanıtım dün akşam ekranlara geldi. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar arasında yerini aldı. İşte cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in yeni sezon tanıtımı...

3 sezondur Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Kardeşlerim'in dördüncü sezonuna dair ipuçlarının yer aldığı yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı.

İzleyenlerinin merakla beklediği tanıtım, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada da büyük ilgi görerek hızla en çok izlenen videolar listesine girdi!

Acı kayıplar, herkesi etkileyecek sırlar, yeni hayaller ve umutlarla dolu kardeşlerim bu sezonda da fırtına gibi esecek!

Büyük kazası sonrası geride kalanlar hayatlarına devam etmeye çalışsalar da beklenmedik gelişmeler herkesi etkileyecektir

Hikâyesi ve sevilen oyuncu kadrosuyla milyonları ekran toplayan Kardeşlerim, sevilen oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleri ve şaşırtıcı gelişmeleriyle yakında atv'de.

KARDEŞLERİM DİZİSİ 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte dizinin yeni sezon başlangıcıyla eylül ayından itibaren ekranlara geleceği düşünülüyor. Net açıklama geldiğinde sizlere ileteceğiz. Takipte kalın!