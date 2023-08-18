Kendi Düşen Ağlamaz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alize Serkan'a gerçeği söyleyecek mi?

Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm dün akşam yayınlandı. Sevilen dizinin yeni fragmanı paylaşıldı. TRT 1'in yeni yaz dizisi 17 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sosyal medya da en çok konuşulan dizilerden olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi hakkında merak edilenler...

Alize gerçekleri öğreniyor. Peki Serkan'a anlatacak mı? İzleyicileri heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Alize ve Serkan’ın arasındaki buzlar nispeten erimeye başlamıştır. Serkan, Alize’den uzak kalamayacağını anlamıştır. Serkan, bunu Alize’ye olmasa bile babasına itiraf eder; Alize’den vazgeçemeyecektir. Bu yüzden ona oynadığı oyunu söyleyemeyecektir. Fakat bu sefer Serkan, Alize’den başka bir şey saklamak zorundadır. Alp ondan ders çalıştırmasını istemiş ve kimseye söylemeyeceğine dair söz verdirmiştir. Alize, Serkan’ın zamansız ve gizli gizli nereye gittiğini öğrenmeye çalışır ama başaramaz.

Tam da ona misilleme yapmayı, onu kıskançlıktan delirtmeyi düşünürken aradığı fırsat, ayağına kadar gelir. Bir fotoğraf çekimi için teklif almıştır. Alize, Serkan’ın inadından teklifi kabul ettiğinde Serkan gerçekten kıskançlıktan krize girer ve organizasyonu dağıtır. Alize, sonunda Serkan’ın “umurunda” olduğunu anlamıştır. İnatçı çiftimiz, birbirlerine aşklarını itiraf etmese de, bunu belli etmediklerini zannetseler de yaptıkları her şey bunu ispatlar niteliktedir. Tam da buna inanmaya başladıkları, itirafa yaklaştıkları anda Bahar’dan gelen son hamle, her şeyi alt üst etmeye yetecek midir?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman siz değerli takipçilerimize ileteceğiz. Takipte kalın!