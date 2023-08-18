17 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 17 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Kendi Düşen Ağlamaz, Beşiktaş-Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Karşılaşması ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 17 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 17 AĞUSTOS PERŞEMBE GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

17 Ağustos Perşembe gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle; Kendi Düşen Ağlamaz, Beşiktaş-Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Karşılaşması ve MasterChef Türkiye All Star programlarının reyting sonuçları merak edilenler arasında.

17 AĞUSTOS PERŞEMBE GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!