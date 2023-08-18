17 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 17 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi. İşte detaylar...

17 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
Son Güncelleme:

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 17 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Kendi Düşen Ağlamaz, Beşiktaş-Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Karşılaşması ve  MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 17 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 17 AĞUSTOS PERŞEMBE GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

17 Ağustos Perşembe gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

17 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

Özellikle;  Kendi Düşen Ağlamaz, Beşiktaş-Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Karşılaşması ve  MasterChef Türkiye All Star programlarının reyting sonuçları merak edilenler arasında.

17 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

17 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

17 AĞUSTOS PERŞEMBE GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

17 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 4

18 Ağustos Cuma günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?18 Ağustos Cuma günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?Medya
# reyting sonuçları # MasterChef # masterchef türkiye all star
Çok Okunanlar
Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor
Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor!
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor!
Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor
Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor
British Museum'da hırsızlık skandalı!
British Museum'da hırsızlık skandalı!
Domatesi bozulmadan saklama tekniği! Domatesler en az 2 ay çürümüyor
Domatesi bozulmadan saklama tekniği! Domatesler en az 2 ay çürümüyor
Öne Çıkanlar İstanbul'da toplu ulaşımda tepki çeken uygulama! İşte ayrıntılar... - Ulusal Kanal İstanbul'da toplu ulaşımda tepki çeken uygulama! İşte ayrıntılar... - Ulusal Kanal Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu!