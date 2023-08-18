18 Ağustos Cuma günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

Sinema tutkunları, 18 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

CANAVAR AVCISI

Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Karakter günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.

Filmde ; Milla Jovovich, Tony Jaa, gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film 18 Ağustos Cuma günü saat 20:00' da ATV'de yayınlanacaktır.

BABA PARASI

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibı olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

Filmde ; Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film 18 Ağustos Cuma günü saat 22:10'da ATV'de yayınlanacaktır.

WİNDSTORM 4 : ARİ'NİN GELİŞİ

Ari, davranış bozukluğu olan yetim bir genç kızdır. Agresif hareketleri yüzünden hiçbir koruyucu ailel onu istememektedir. Ari, tesadüfler eseri kendini Kaltenbach çiftliğinde bulur. Burada, yaşanan yangın ve bakıcısının yaralanması sebebiyle travma yaşayan bir at olan Fırtına'yla karşılaşır. Ari ve Fırtına, birbirlerinin yaralarını saracaklardır.

Filmde ; Luna Paiano , Hanna Binke , Amber Bongard , Lili Epply , Cornelia Froboess, Marvin Linke gibi oyuncular yer almaktadır.





Bu film gece saat 00:20'de ATV'de yayınlanacaktır.

DEMİR MASKE

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

Filmde ; Rutger Hauer, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger ve Helen Yao gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film 18 Ağustos Cuma günü saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrarı 22:45'te yayınlanacaktır.

ANDROİD POLİS

2045 yılında, bir L.A.P.D. dedektifi ve yeni Android ortağı, şehrin bilinmeyen bir hastalıkla boğuşan yasak bir bölümü olan Bölge'ye girer. Birlikte, herkesin hasta olmasının nedenini keşfederler ve hastalığı durdurmaya çalışırlar.

Filmde ; Michael Jai White, Randy Wayne, Kadeem Hardison, Charles S. Dutton, Morgan Benoit, Jay Gillespie, Adrienne McQueen, Kaiwi Lyman, Marcus Shirock, Larissa Vereza gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film gece saat 01:15 ' te Kanal D' de yayınlanacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA



Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

Sevilen oyuncu Ata Demirer'in 15 yıl önce Korsan TV'de skeçler halinde televizyon ekranlarında sergilediği ilk yerleşik tiplemelerinden biri olan Veteriner Niyazi Gül karakterinin beyazperdedeki maceralarını konu alan filmin yönetmenliğini ise Ata Demirer'in projelerinden aşinası olduğumuz Hakan Algül üstleniyor. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ dışında Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen, Ferit Kaya da rol alıyor.

Bu film 18 Ağustos Cuma günü saat 20:00'da Star TV'de yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrarı 22:15 ' te yayınlanacaktır.

DELİSİN

Yusuf Efendi, tüm mal varlığını gayri-resmi oğlu olan Ferit'e bırakmaya karar verir. Bu yüzden tüm malını satıp senete çeviren Yusuf Efendi,senetleri bir yere saklar. Ferit'e senetin yerini söyleyemeden ölen Yusuf Efendi, ardında büyük bir karmaşa bırakır. Kasabaya gelen Ferit, bir fotoğrafçının yanında çalışmaya başlar. Bu sırada amcasının kızı olan Alev ile bolca vakit geçiren Ferit, genç kadına aşık olur. Onlar güzel bir ilişki yaşadıkları sırada, Yusuf Efendi'nin kardeşleri mirasın peşine düşer. Her yerde senetleri arayan insanlar, amaçlarına ulaşabilecek midir?

Filmde ; Tarık Akan, Necla Nazır, Adile Naşit gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film gece saat 00:30'da Star TV'de yayınlanacaktır.

EN BÜYÜK ŞABAN

En Büyük Şaban, zengin olmak için İstanbul’a giden bir adamın hikayesini konu ediyor. İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul’da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul’a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü’nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban’ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban’ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban’ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.

Filmde ; Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Kamran Usluer gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film 18 Ağustos Cuma günü saat 20:00'da Show TV'de yayınlanacaktır.

KURTARICI

Miami'nin en iyi mafya infazcısı olan Cuda, patronu Estelle'in genç bir kaçağın hayatını büyük tehlikeye attığını öğrenir. Bunun üzerine Cuda, hayatını inşa etmeye harcadığı suç örgütünü yıkmak için harekete geçer. İntikam savaşından önce Cuda’nın geçmişini telafi etmek ve hem kendisi hem de ailesinin özgürlüğü için son bir şansı vardır.

Filmde ; Antonio Banderas, Mojean Aria, Kate Bosworth gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film 18 Ağustos Cuma günü saat 22:15'te Show TV'de yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrarı gece saat 01:45'te yayınlanacaktır.