Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm yeni fragman yayınlandı! Serkan sırrını Alize'ye söyleyecek mi?

Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm bu akşam yayında. Sevilen dizinin yeni fragmanı paylaşıldı. TRT 1'in yeni yaz dizisi 17 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sosyal medya da en çok konuşulan dizilerden olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi hakkında merak edilenler...

"Alize yanımda olsun da ne olursa olsun…”

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan’ın, Nurettin ve Sinem’in nişan organizasyonuna yardım etmesi Alize’yi oldukça üzer. Alize, Serkan’ın kendisinden uzaklaşmak ve hatta evliliklerini bitirmek istediğini sanmaktadır. Oysaki Serkan, hep birlikte oynadıkları oyundan ötürü Alize’ye karşı büyük bir vicdan azabı ve utanç duymaktadır.

Üstüne bir de ortaya hiç hesapta olmayan en büyük sürpriz; yani aşk çıkınca bocalar, ne yapacağını bilemez. Alize ise evliliğini bitirme noktasına geldiğinde, hiç beklenmedik birinden aldığı bir tavsiyeyle sürpriz bir karar verir. Serkan için sonuna kadar mücadele edecek, evliliğini bitirmeyecektir. Serkan, Alize’den uzak kalabilmek için elinden geleni yaptıkça aşkın çekimi galip gelecek, kendisini Alize’nin yanında bulacaktır. Ancak Serkan’ın uzak tavırları da Alize’yi bir yere kadar tutabilecektir.

Darıca Ailesi’nde, Türkan’ın ortaya çıkışı ve adının anılmaya başlamasıyla birlikte birtakım yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşanır. Serkan farkında olmasa da annesi, artık onun yanı başındadır. Bu gerçeği ise şimdilik yalnızca Nurettin ve Sinem bilmektedir, tabii ki şimdilik çünkü her gerçeğin, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

SERKAN SIRRINI ALİZE'YE SÖYLEYECEK Mİ?

Serkan'ın Bahar ile olan sırrı ne? Alize meraktan yerinde duramaz hale geldi. Serkan ise sırrı söylememekte ısrarcı. İzleyicileri bu bölümde de heyecan dolu anlar bekliyor.