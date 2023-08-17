17 Ağustos Perşembe günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

Sinema tutkunları, 17 Ağustos 2023 Perşembe günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Sahtekar İkili filmi milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

Filmde ; Kristen Bell, Kirby Howell-Baptiste, Vince Vaughn gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film 17 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da Star TV'de yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrar 00:15' te yayınlanacaktır.

SOYGUN FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Kızının hastalığı nedeniyle 300 bin $'a ihtiyacı olan Luke Vaughn (Jeffrey Dean Morgan), çalıştığı kumarhanenin sahibi olan "Papa" lakaplı Francis Silva'dan (Robert De Niro) borç ister, ancak reddedilir. Vaughn'un kızını kurtarabilmek için tek çaresi kumarhaneyi soymaktır, bunun için iş arkadaşı Cox'un (Dave Bautista) başını çektiği bir ekip kurar. Kumarhaneden 3 milyon $ çalmayı başaran ekip, tam kaçacakken işlerin olmadık şekilde gitmesi sonucu olay yerinden yürüyerek uzaklaşırlar ve bir belediye otobüsünü kaçırıp içindeki yolcuları rehin alırlar.

Filmde ; Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Robert De Niro, Kate Bosworth gibi isimler yer almaktadır.

Bu film 17 Ağustos Perşembe günü saat 22:30' da Star TV'de yayınlanacaktır.

KAYHAN FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Okulunun geleneksel pilav gününe çok sevdiği lise arkadaşlarını görmek için heyecanla giden Kayhan, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce şok olur. Yıllık sayfalarını karıştırdığında lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenir. Yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atamayan Kayhan'ın aklından tek bir şey geçer: İntikam. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan'a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun (İrfan Kangı) istemeyerek de olsa eşlik edecek ve başlarına gelmeyen kalmayacaktır.

Filmde ; Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film 17 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da FOX TV' de yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrar 01:15'te yayınlanacaktır.