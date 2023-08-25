Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki enteresan TDK sorusu! Yarışmacı bu soruya cevap verdi!

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki enteresan TDK sorusu! Yarışmacı bu soruya cevap verdi!

Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki enteresan TDK sorusu! Yarışmacı bu soruya cevap verdi!
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ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soruyu açtıran yarışmacı o soru yüzünden çekilmek zorunda kaldı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 200 BİN TL DEĞERİNDEKİ O SORU!

Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki enteresan TDK sorusu! Yarışmacı bu soruya cevap verdi! - Resim : 1

Yarışmacı soruya A şıkkı  Dragon son kararım dedi ve...

Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki enteresan TDK sorusu! Yarışmacı bu soruya cevap verdi! - Resim : 2

Cevap, D şıkkı  Kurtadam çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki enteresan TDK sorusu! Yarışmacı bu soruya cevap verdi! - Resim : 3

Yarışmacı iyi dileklerini ileterek yarışmadan 30 bin TL'lik ödülü alarak ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki enteresan TDK sorusu! Yarışmacı bu soruya cevap verdi! - Resim : 4

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