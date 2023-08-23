Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü güncelledi! 1 milyon TL değerindeki büyük ödül kaç milyona yükseldi?

Türk televizyonlarının sevilen yarışma programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?", ekonomik dalgalanmalara ayak uydurarak büyük ödülünü revize etti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği bu programın yeni sezonunda, Türk parasının değer kaybı sonrası büyük ödül miktarında önemli bir değişiklik yapıldı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? BÜYÜK ÖDÜLÜ GÜNCELLEDİ: 5 MİLYON TL!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" ekonomik değişikliklere uyum sağlayarak büyük ödülünü güncelledi. Türk parasının değer kaybetmesinin ardından, yarışmanın yeni sezonunda büyük ödül miktarı revize edildi.

TELEVİZYON EKRANLARININ EN GÖZDE YARIŞMASI YENİLİKLERLE GELİYOR

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması, uzun yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışma, büyük ödülünü her yıl artırarak rekabeti kızıştırıyor. Son olarak 1 milyon Türk Lirası olarak belirlenen en yüksek ödül miktarı, bu sezon yapılan güncelleme ile önemli bir değişikliğe uğradı.

EKONOMİK DURUMA UYUM SAĞLAMAK: BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması bu sezon büyük ödülü 5 milyon TL'ye yükseltti. Türk parasının yaşadığı değer kaybının etkilerine karşı duyarlılıkla hareket eden yarışma organizatörleri, ödül miktarını güncellemek suretiyle yarışmanın heyecanını ve cazibesini korumayı amaçlıyor.