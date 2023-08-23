Kim Milyoner Olmak İster programında 200 bin TL değerindeki tarih sorusu! Yarışmacı bu soruda çekilmek zorunda kaldı!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soruyu açtıran Kubilay Yılmaz Kayalı o tarih sorusu yüzünden çekilmek zorunda kaldı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 200 BİN TL DEĞERİNDEKİ O TARİH SORUSU!

Soru sorulduktan sonra biraz düşünen yarışmacı çekilme kararı verdi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu : '' Devam etseydiniz ne derdiniz '' dedikten sonra yarışmacı B: Selahaddin Eyyubi cevabını verdi.

Cevap ise A: Avusturya Dükü V. Leopold çıktı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'da : ''İsabetli karar almışsınız'' yorumunda bulundu.

Yarışmacı parayı eğitiminde harcayacağını belirtti ve iyi dileklerini ileterek yarışmadan 100 bin TL'lik ödülü alarak ayrıldı.