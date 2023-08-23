23 Ağustos Çarşamba televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler!

Sinema tutkunları, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek yerli veya yabancı filmleri heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerli ve yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip filmler ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

VAHŞTİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? NEREDE YAYINLANACAK?

Vahştin Çağrısı, bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Bir kızak köpeği olan Buck, Kaliforniya'daki hayatından koparılarak kızak çekmesi için Alaska'ya götürülür. Bir anda mutlu yuvasından ayrılıp hayatı tepetaklak olan Buck, Alaska'nın zorlu yaşamına uyum sağlamaya çalışır. Posta dağıtım işinin çaylağı olan Buck, gün geçtike bu dünyaya alışır. Onun bu vahşi hayata alışma sürecinde yaşadıkları, Buck'un kendisini keşfetmesini sağlayacaktır.

Filmde ; Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ATV ekranlarından saat 20:00'da yayınlanacaktır.

SAKRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? NEREDE YAYINLANACAK? (TV'DE İLK KEZ)

Qiao Feng, gezici dövüş sanatçılarından oluşan bir grubun saygın lideridir. Haksız yere cinayetle suçlanıp sürgüne gönderildikten sonra Qiao Feng, kendi gizemli köken hikayesi ve onu gölgelerden yok etmeye çalışan bilinmeyen düşmanlar hakkında cevaplar aramak için kaçmaya başlar.

Filmde ; Donnie Yen, Kara Hui, Yue Wu, Cheung-yan Yuen gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film Kanal D ekranlarından saat 20:00'da TV'de ilk kez yayınlanacaktır.

HOPPER VE ÇILGIN ÇETESİ: BÜYÜK MACERA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? NEREDE YAYINLANACAK? ( TV'DE İLK KEZ)

Hopper ve Çılgın Çetesi Büyük Macera, ünlü bir tavşan maceracısı olan Kral Peter tarafından evlat edinilen, yarı tavuk ve yarı tavşan olarak dünyaya gelen genç bir kahraman olan Chickenhare'ın maceralarını takip ediyor. Farklılıklarına rağmen uyum sağlamaya ve sevildiğini hissetmeye istekli olan Chickenhare, ne kadar sakar olursa olsun maceraya saplantılıdır. Krallığın en büyük kötü adamı hapisten kaçıp babasını devirmekle tehdit ettiğinde Chickenhare, alaycı bir kaplumbağa olan Abe ve dövüş sanatları uzmanı bir kokarca olan Meg ile birlikte destansı bir maceraya atılır.

Dublaj oyuncuları (orijinal sesler)

Thomas Solivérès, Chloé Jouannet, Nicolas Maury gibi isimler tarafından yapılmaktadır.

Bu film Star TV ekranlarından saat 20:00'da TV'de ilk kez yayınlanacaktır. Tekrarı ise 21:45'te yayınlanacaktır.