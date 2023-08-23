23 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Güne Başlarken Canlı

11:00 Belgesel-Doruk Medya.

12:00 Gün Ortası Canlı

15:00 Günlük Canlı

18:00 Haber Arası

18:30 Üreten Türkiye Canlı

19:30 Ana Haber.

21:00 Çıkış Yolu Canlı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Kardeşlerim

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Aldatmak

17:00 - 4N1K

19:00 - Atv Ana Haber

20:00 - Vahşetin Çağrısı

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:15 - Yaprak Dökümü

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Aşk-ı Memnu

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Sakra

22:45 - Sinema

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Erkenci Kuş

09:00 - Kiralık Aşk

10:30 - Çöp Adam

12:30 - Yalı Çapkını

15:30 - Ömer

19:00 - Star Haber

20:00 - Hopper Ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera

21:45 - Hopper Ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

21:30 - Maviye Sürgün

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:00 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 - En Güzel Dönüşüm

13:30 - Mucize Doktor

16:15 - Adım Farah

19:00 - Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 - Hareket Sekiz

22:30 - Adım Farah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 - Adını Sen Koy

09:00 - Kalk Gidelim

12:00 - Son Toplayıcılar

13:15 - Seksenler

16:10 - Diriliş "Ertuğrul"

19:00 - Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 - Benim Güzel Ailem

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 - MasterChef Türkiye All Star

16:00 - İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 - MasterChef Türkiye All Star

07:45 - Baht Oyunu