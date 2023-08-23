23 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
23 Ağustos 2023 Çarşamba günü televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. Kanalların 20 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Güne Başlarken Canlı
11:00 Belgesel-Doruk Medya.
12:00 Gün Ortası Canlı
15:00 Günlük Canlı
18:00 Haber Arası
18:30 Üreten Türkiye Canlı
19:30 Ana Haber.
21:00 Çıkış Yolu Canlı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kardeşlerim
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Aldatmak
17:00 - 4N1K
19:00 - Atv Ana Haber
20:00 - Vahşetin Çağrısı
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:15 - Yaprak Dökümü
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Sakra
22:45 - Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Erkenci Kuş
09:00 - Kiralık Aşk
10:30 - Çöp Adam
12:30 - Yalı Çapkını
15:30 - Ömer
19:00 - Star Haber
20:00 - Hopper Ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera
21:45 - Hopper Ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
21:30 - Maviye Sürgün
FOX TV YAYIN AKIŞI
10:00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 - En Güzel Dönüşüm
13:30 - Mucize Doktor
16:15 - Adım Farah
19:00 - Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 - Hareket Sekiz
22:30 - Adım Farah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 - Adını Sen Koy
09:00 - Kalk Gidelim
12:00 - Son Toplayıcılar
13:15 - Seksenler
16:10 - Diriliş "Ertuğrul"
19:00 - Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 - Benim Güzel Ailem
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 - MasterChef Türkiye All Star
16:00 - İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 - MasterChef Türkiye All Star
07:45 - Baht Oyunu