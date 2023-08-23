22 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 22 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi?

22 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 22 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Dönence , Kim Milyoner Olmak İster ve  MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor.  Reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 22 AĞUSTOS SALI REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

22 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

22 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

22 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

Özellikle, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

22 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

22 AĞUSTOS SALI GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Dönence”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada “Kanal D Ana Haber” yer aldı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?23 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?Medya
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