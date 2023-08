Kim Milyoner Olmak İster programında seyirciyi yanıltan Şener Şen sorusu!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta baraj sorusunda cevabı bilmeyen yarışmacı, seyircilere sorma joker hakkını kullandı. Seyircinin yüzde 35'i C şıkkını işaretlerken yüzde 31'i D şıkkını işaretledi. Yarışmacı ise seyircilere güvenip C şıkkını işaretledi ve elendi. Cevap D şıkkı çıktı. İşte o soru ve detaylar...

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SEYİRCİYİ BİLE YANILTAN O SORU

Soru sorulduktan sonra seyircilere sorma joker hakkını kullanan yarışmacı , seyircilerin verdiği cevaba güvenerek C şıkkını işaretledi.

SEYİRCİNİN CEVAPLARI

Seyircinin yüzde 35'i C şıkkını işaretlerken yüzde 31'i D şıkkını işaretledi. Seyircilere güvenen yarışmacı da C şıkkını işaretledi.

Cevap ise D şıkkı çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu'da kendisininde oynadığı film olan ''Kabadayı'' ve soru hakkında açıklamalarda bulundu.

İmirzalıoğlu : '' Maalesef, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni , Yol Ayrımı ve Gönül Yarası'nın yönetmeni ve senaristi Yavuz Turgul ; Kabadayı filmininde senaristi Yavuz Turgul fakat yönetmeni Ömer Vargı olacaktı.'' ifadelerine yer verdi ve ardından '' Şener Şen ile bu filmde oynama onuruna ermiştim bende karşılıklı oynamıştık Şener ağabey ile ve senaryosunu Yavuz Turgul yazmıştı fakat sevgili Ömer ağabey , Ömer Vargı yönetmişti'' dedi.

Açıklamada bulunan yarışmacı '' Bir soru kalmıştı hedefime .. Sağlık olsun '' ifadelerini kullandı ve ikinci baraj sorusunda elenerek 2000 TL'lik ödülü alarak yarışmadan ayrıldı.

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin beğenisini kazandı.