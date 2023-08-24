Kirli Sepeti 1. tanıtım videosu yayınlandı! Kirli Sepeti dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Kirli Sepeti ne zaman başlayacak ?

FOX TV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Kirli Sepeti dizisinin konusu araştırılıyor. Kirli Sepeti dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Peki ama Kirli Sepeti dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir ? Dizi uyarlama mı ? Dizi hakkında merak edilenler...

“Bir aşağıdakiler-yukarıdakiler hikayesi…” mottosuyla Kirli Sepeti ilk tanıtım videosu yayınlandı!

KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde..

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kirli Sepeti dizisinin oyuncuları arasında; Ayça Bingöl, Devrim Yakut ve Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi oyuncular yer alıyor.

DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kirli Sepeti dizisinin Eylül ayında başlangıç veren yeni sezonla birlikte ekranlarda olacağı düşünülüyor fakat henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiğinde siz değerli okurlarımıza ileteceğiz.