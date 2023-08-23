Ateş Kuşları 2. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı! Ateş Kuşları ne zaman başlayacak ? Hande Soral 2. sezonda olacak mı ?

Duygusal anlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Ateş Kuşları dizisi Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Her Cuma akşamı sadık bir izleyici kitlesiyle buluşan dizi, uzun bir aranın ardından yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ateş Kuşları 2. sezon ilk tanıtım videosu yayınlandı. İlk sezonunun ardından merakla beklenen Ateş Kuşları 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu da hayranları tarafından sıkça soruluyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Hatırlatmak gerekirse, ilk sezonunun heyecan dolu finalinde Kara karakteri, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak ortaya çıkmış ve Pandora'nın kutusu artık kapanmayacak şekilde açılmıştı. Uzun yıllar boyunca biriktirdiği öfkeyi taşıyan Kara, Ateş Kuşları ekibinin hayatını alt üst edeceğe benziyor. Yeni sezonun getireceği gelişmeler ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

HANDE SORAL 2. SEZONDA OLACAK MI?

Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu gibi başarılı isimlerin yer aldığı kesinleşti.

Diziye dair heyecan verici bir diğer haber de yaklaşmakta olan yeni sezonun tanıtımı yapıldı. İzleyicilere yeni sezonun ne gibi sürprizlerle dolu olduğunu göstermeye hazırlanan tanıtım, dizinin takipçilerini heyecanlandırmış durumda.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamalara göre, Ateş Kuşları'nın 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir tarih henüz açıklanmamış. Ancak dizinin Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor. Kesin tarih ve diğer detaylar hakkında bilgi geldiğinde, siz değerli okurlarımıza ileteceğiz. Takipte kalın!