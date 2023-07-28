Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki'den "Yaz Yaz Yaz" yorumu

Ünlü rock müzik grubu Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki ile sürpriz bir çalışmaya imza attı. Ünlü grup ve Tilki, grubun ilk kez 2003’te seslendirdiği "Yaz Yaz Yaz" şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının prodüksiyonunu müzik prodüktörü Kaan Arslan yaptı.

Ünlü Ajda Pekkan şarkısı Şehrazat imzası taşıyor.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında şunları söyledi:

- Sizlerle birlikte çalışma fırsatım olduğu için çok gururluyum Mor ve Ötesi. Ben de müziklerinizi dinlerken hissettiklerimi Mor ve Ötesi’yle keşfeden o milyonlarca çocuktan biriydim. Ve müziğinizin zamansızlığı her zaman ufkumu açtı. Çocukluğumdan beri içimde özgürleşmeyi bekleyen hayallerime, hikayeme, yapmak istediklerime destek ve umut olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ederim. Ayrıca Kaan Arslan’a da tesekkür ederiz. Birlikte yorumladığımız ‘Yaz Yaz Yaz’ yayında!.