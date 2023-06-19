Ölümlere sebep olan Netflix dizisi: Squid Game 2.sezon tarihi ne zaman?

SQUİD GAME SON KALAN OYUNCU NE KADAR ALIYOR?

Para sıkıntısı çeken bir grup insanın oyuna katılmasını konu olan Squid Game'de 1.sezonda konu olan Kalamar Oyunu ile 3,7 milyon sterlinlik ödül için 456 gerçek oyuncu arasında son ayakta kalan kişi olmak için yarışıyor.

SQUİD GAME İÇİN NE KADAR HARCANDI?

Şovun prodüksiyonu yalnızca 21,4 milyon dolara veya bölüm başına 2,4 milyon dolara mal oldu. Bu rakamlar, Netflix'in Squid Game'in birinci sezonu için performans ölçümlerini açıklayan bir belgeden geliyor.

SQUİD GAME 2.SEZON YENİ KATILACAK İSİMLER KİMLER?

Squid Game 2. Sezon çekimleri Temmuz ayında başlayacak. Hindustan Times'ın bildirdiğine göre, yeni sezonda 4,56 milyon dolarlık ödül havuzu için ölümcül olmayan mücadelelerde yarışan 456 yarışmacı yer alacak. İlk sezondaki ölümcül oyunlar eksik olsa da dizinin heyecanlı ve yoğun doğasını koruması bekleniyor. Netflix, Squid Game: The Challenge'ın bu yıl Kasım ayında prömiyer yapacağını onayladı.

Netflix, Squid Game 2. Sezon hakkında heyecan verici haberleri paylaşmak için Twitter'a gitti ve Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'nun merakla beklenen ikinci sezonda rollerine geri döneceğini duyurdu. Netflix ayrıca Squid Game kadrosuna dört yeni oyuncunun katılacağını da açıkladı.