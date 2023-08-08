Ömer dizisi ne zaman başlıyor? Merve Dizdar 2. sezonda olacak mı?

Kışın soğuk günlerinde ekranları ısıtan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, merakla beklenen ikinci sezonuyla izleyicilere tekrar merhaba diyecek. Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın başarılı performanslarına tanık olan izleyiciler, sezon finalinin ardından dizinin yeni sezonunda nelerle karşılaşacakları konusundaki heyecanlarını artırıyorlar.

ÖMER DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU HEYECANLA BEKLENİYOR

Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisi, izleyicileri 2. sezonu büyük bir merakla bekliyor.

DUYGUSAL BİR SEZON FİNALİ OLMUŞTU

İlk sezonunun 21. bölümüyle ekranlara veda eden Ömer dizisi, sezon finalinde Zerrin Sümer'in canlandırdığı Nezahat babaannenin veda sahneleriyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

YENİ SEZONUN BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Ömer dizisinin 2. sezonu, Eylül ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin sürükleyici hikayesi ve etkileyici bölümleri, yeni sezonun da büyük ilgi göreceğinin sinyallerini veriyor.

MERVE DİZDAR'IN ROLÜNE DAİR MERAK EDİLENLER

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, hem Magarsus dizisinde rol alıyor hem de Ömer dizisinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Yaz dönemindeki çekimlerin, Merve Dizdar'ın Ömer dizisindeki rolünü etkilemeyeceği düşünülüyor. Henüz net bir açıklama olmamakla birlikte, herhangi bir anlaşmazlık olmadığı belirtiliyor.