Park Hyung-sik kimdir? Park Hyung-sik dizileri hangileridir?

All About Marriage, The Heirs, Hwarang: The Poet Warrior Youth, Strong Woman Do Bong-soon gibi sevilen Kore dizilerinin başarılı oyuncusu Park Hyung Sik, 16 Kasım 1991 tarihinde Güney Kore’nin Jongin kentinde doğmuştur.

PARK HYUNG-SİK KİMDİR? PARK HYUNG-SİK DİZİLERİ HANGİLERİDİR?

Annesi ve büyükannesi Budist olduğu için Budist bir keşiş tarafından Hyung-sik adını aldı.

Yakışıklı oyuncu Park Hyung Sik, ilk çıkışını 2010 yılında, idol grubu ZE:A’nın bir üyesi olarak gerçekleştirmişti. Kariyerini müzik dünyasından oyunculuğa doğru yönelttikten sonra "High Society" ve "Hwarang" gibi dizileri için OST söyledi. Park Hyung Sik, Park Bo Young ve Ji Soo’nun başrollerinde yer aldığı “Strong Woman Do Bong Soon” isimli dizi ise 2017 yılının en iyi Kore dizilerinden biri oldu.

Park Hyung-sik Hakkında

Adı: Park Hyung Sik, Bak Hyeong-sik, park hyung shik

Doğum tarihi: 11 Kasım 1991

Doğum yeri: Güney Kore – Jongin

Burcu: Akrep

Eğitimi: Dijital Seul Kültür ve Sanat Üniversitesi – İşletme Bölümü

Hobileri: Eskrim, kayak, oyun, şarkı söylemek

En sevdiği şarkıcı: Park Hyo-Shin

Kpop Grubu: ZE:A

Albümleri: First Homme

Mesleği: Oyuncu, şarkıcı ve dansçı

Medeni durumu: Bekar

Sevgilisi var mı?: Henüz yok diyor. Park Hyung-sik bir röportajda ‘Strong Woman do Bong Soon’da rol arkadaşı Park Bo Young’un hayatı boyunca gerçekten sevdiği bir kadın olduğunu itiraf etti. Ama çıktıklarına dair bir bilgi yok.

Evlenmeyi düşündüğü kadında beklediği özellikler: Pozitif düşünceli, komik, çekici ve yanında mutlu olduğu biriyle evlenmek istiyor. Bu konuyu biraz daha açarsak; High Society dizisinde birlikte rol aldıkları Lim Ji-yeon’un canlandırdığı karakteri çok beğeniyor. Park Hyung Sik, dizideki Lee Ji-yi (Lim Ji-yeon) karakteri için onun ideal kız tipi olduğunu söylüyor.

Park Hyung-sik Filmleri

2011 yılında "Ronin Pop" filminde Kin rolünde yer aldı.

2013 yılında "Justin and the Knights of Valour" filminde Justin rolünde yer aldı. (Seslendirme)

2017 yılında "Two Lights: Relúmĭno In Soo" kısa filmde rol aldı.

2019 yılında "Juror 8" Kwon Nam-woo filminde rol aldı.

Park Hyung-sik Dizileri

2010 yılında "Prosecutor Princess" dizisinde Külüp adamı rolünde yer aldı. (bölüm 2)

2010 yılında "All About Marriage" dizisinde stajyer rolünde yer aldı. (bölüm 18)

2010 yılında "Gloria" dizisinde stajyer rolünde yer aldı. (bölüm 11 ve 14)

2012 yılında "I Remember You" dizisinde Tae-sung rolünde yer aldı.

2012 yılında "Dummy Mommy" dizisinde Oh Soo-hyun rolünde yer aldı.

2012 yılında "My Husband Got a Family" dizisinde Popüler grup üyesi rolünde yer aldı. (bölüm 39)

2013 yılında "Sirius" dizisinde Do Eun-chang / Do Shin-woo rolünde yer aldı.

2013 yılında "Nine: Nine Time Travels" dizisinde Park Sun-woo rolünde yer aldı.

2013 yılında "The Heirs" dizisinde Jo Myung-soo rolünde yer aldı.

2014 yılında "What’s With This Family" dizisinde Cha Dal-bong rolünde yer aldı.

2015 yılında "Persevere, Goo Hae-ra" dizisinde Öğrenci Cha Dal-bong rolünde yer aldı. (bölüm 1)

2015 yılında "High Society" dizisinde Yoo Chang-soo rolünde yer aldı.

2015 yılında "She Was Pretty" dizisinde kendisi rolünde yer aldı. (bölüm 9)

2016 yılında "Hwarang: The Poet Warrior Youth" dizisinde Sam Maek Jong (King Jinheung of Silla) / Kim Ji Dwi rolünde yer aldı.

2017 yılında "Strong Woman Do Bong-soon" dizisinde Ahn Min-hyuk rolünde yer aldı. (İlk başrolü)

2018 yılında "Suits" dizisinde Go Yeon Woo rolünde yer aldı.

Park Hyung-sik Aldığı Ödüller

2014 KBS Drama Ödülleri: En İyi Yeni Erkek Oyuncu Ödülü (What Happens to My Family)

2014 KBS Drama Ödülleri: Nam Ji-Hyun ile En İyi Çift Ödülü (What Happens to My Family)

2015 SBS Drama Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, mini-dizi (High Society)

2015 SBS Drama Ödülleri: Yeni Yıldız Ödülü (High Society)

2017 1. Seul Ödülleri: Popülerlik Ödülü (Strong Woman Do Bong-Soon)

2018 KBS Drama Ödülleri: Netizen Ödülü (Suits)

2019 40. Mavi Dragon Film Ödülleri: Popüler Yıldız Ödülü