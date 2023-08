 Park Seo-Joon kimdir? Park Seo-Joon dizileri nelerdir? Park Seo-Joon hakkında bilinmeyen detaylar

Park Seo-joon, gerçek adı Park Yong-gyu olan, Güney Koreli bir oyuncu ve modeldir. Daha çok "She Was Pretty" (2015), "Fight For My Way" (2017), "What's Wrong with Secretary Kim" (2018) ve "Itaewon Class" (2020) gibi dizilerden tanınmıştır. Aynı zamanda "Chronicles of Evil" (2015), "Midnight Runners" (2017), "The Divine Fury" (2019) gibi filmlerde de rol almıştır.

PARK SEO-JOON KİMDİR?

Park Seo-joon, 16 Aralık 1988 tarihinde Seul, Güney Kore'de doğmuştur. Eğitimini Seoul Institute of the Arts'ta tiyatro alanında almıştır. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında başlamış ve o zamandan beri birçok dizi ve filmde yer almıştır. Park Seo-joon'un boyu 185 cm'dir.

Genç yaşlarda askerlik görevini tamamlayan Park Seo-joon, oyunculuk kariyerine adım attıktan sonra çeşitli projelerde yer almıştır. 2012 yılında "Dream High 2" dizisi ile dizi dünyasına adım atmıştır. Daha sonra "She Was Pretty," "Fight For My Way," "What's Wrong with Secretary Kim" gibi popüler dizilerde başrol oynamış ve büyük bir hayran kitlesi edinmiştir.

PARK SEO-JOON YER ALDIĞI DİZİLER NELER?

Park Seo-joon'un filmografi de oldukça geniştir. 2011 yılında "Perfect Game" filmi ile sinema dünyasına adım atmış, ardından "Midnight Runners," "The Divine Fury," "Dream" gibi filmlerde de başarılı performanslar sergilemiştir.

Kariyerinin yanı sıra birçok ödül kazanan Park Seo-joon, oyunculuğu ve tarzıyla da dikkat çekmiştir. 2020 yılında "Itaewon Class" dizisindeki performansı ile 56. Baeksang Arts Awards'ta "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

Park Seo-joon'un başarılı kariyeri ve etkileyici oyunculuk yeteneği, onu Güney Kore'nin en tanınmış ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiştir.