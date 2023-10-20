Sapoga Kajmer ve Ceza'dan Sevenlerini Üzen Haber!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için rap camiasının ünlü isimleri bir araya gelerek bir albüm çalışması yapacaklardı. Albümden elde edilecek olan para depremzedelere bağışlanacaktı ancak projenin iptal edildiği öğrenildi.

Sapoga Kajmer ve Ceza'dan Sevenlerini Üzen Haber!
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6 Şubat depremlerinden sonra rap camiasının ünlü isimleri bir araya gelerek, depremzedeler için bir albüm çalışma yapacaklarını duyurmuşlardı. Albüm projesinde herkesin çok sevdiği ve bir arada görmek için can attıkları Sagopa Kajmer ve Ceza'nın da yer alacağı duyuruldu. 

Sapoga Kajmer ve Ceza'dan Sevenlerini Üzen Haber! - Resim : 1

Menajeri Yalanladı

Sagopa Kajmer'in menajeri ise Kajmer'in projede yer almadığını öne sürdü. Menajer, yaptığı açıklamada, “Böyle bir düet anlaşması olmadı. Anıl Piyancı’ya ya yanlış bilgi verilmiş ya da yanlış anlaşılmış. Toplama bir albümde bireysel yer alacaklar manasında söylemiş.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, rap müzik severler için büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar da gündeme geldi.

Yan yana görmeyi özlediğimiz ikilinin en beğenilen parçasını sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler...

Ceza – Neyim Var Ki (feat. Sagopa Kajmer)

Sapoga Kajmer ve Ceza'dan Sevenlerini Üzen Haber! - Resim : 2

# ceza # Sagopa Kajmer
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