Siroza yakalanan Ufur Özkan’ın son hali içleri parçaladı! TRT 1 ile yeniden kamera karşısında

48 yaşındaki Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda ilerleyen karaciğer kaynaklı siroza yakalandığını duyurmuştu. Organ bağışı için sıraya giren oyuncu Ufuk Özkan için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi.

Girdiği Hollywood diyetindeki düzensizlik nedeniyle önce karaciğer yağlanması sonrada siroza yakalanan Ufuk Özkan’ın son hali merak konusu olmuştu. Yer aldığı bir projeden de çıkartılması hayranlarını üzdü.

TRT 1 İLE YENİDEN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!

TRT 1 ekranlarında yer alan Benim Güzel Ailem dizisi kadrosunda yer alan Ufuk Özkan’ı ekranlarda gören hayranları sevindi. Ancak Özkan’ın son hali yürekleri parçaladı.

Erdal Özyağcılar, Onur Buldu ve Melis Babadağ gibi oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosuna katıldığı haberini usta oyuncu Özyağcılar duyurmuştu. Hayranları ekranlarda yer alacak olan Ufuk Özkan’ın sağlık durumunu merak etti.

UFUK ÖZKAN’IN SON HALİ İÇLERİ PARÇALADI! SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kamera karşısına geçen Ufuk Özkan’ın yanaklarının çöktüğü ve zayıf yüzü yürekleri parçaladı.

Ancak şimdilerde organ bağışına gerek kalmadan hastalıkla ilaç yoluyla baş eden Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun iyi yönde ilerlediği belirtildi.

Şimdilerde sağlık sorunları yaşamayan Ufuk Özkan, zayıflığını ise önleyemediğinin bir kez daha altını çizdi. Sağlıklı organlarını bağışlamak için harekete geçen Ufuk Özkan’ın bu davranışı taktir edildi.