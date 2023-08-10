Benim Güzel Ailem 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? Rasim Elif'e hisseleri geri verecek mi?

TRT1'in sevilen dizisi Benim Güzel Ailem, çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamını konu alıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendiren aile, son çocuklarının düğününe hazırlık yaparken beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Dizinin son bölümünde, ailenin duygusal ve komik maceraları izleyicileri ekrana kilitledi. Bu yeni dizi hakkında da merak edilenler sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ? İşte dizinin takipçileri için yer verdiğimiz haberimizin detayları:

Benim Güzel Ailem dizisinin yeni fragmanında ; Elif hissesini yıllar sonra geri istiyor. Rasim hisseleri geri verecek mi? Benim Güzel Ailem heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feryal Oğuz’un ortadan kaybolması üzerine dokuz doğurur ve etrafına oğluyla ilgili sitemlerde bulunur. Oğuz ise Feryal’in oğlu olduğunu Damla’nın öğrenecek olmasından dolayı panik halindedir. Ferdi kendini iyice oyunculuk dünyasına kaptırır ve bir star edasıyla dolaşır. Öznur bu değişim karşısında şaşkın bir şekilde durumu sorgulamaktadır. Sina’nın annesi Ayten, Canan’a oğlunun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyler ve yardım eli uzatmasını ister. Sina ise yetiştirilme tarzından dolayı Damla’ya dert yanar ve şımartıldığını söyler. Rasimlerin karşı köşesindeki ev satılır ancak satın alanın kim olduğunu öğrenemez ve ailece bu gizemli kişiyi merak ederler.

İzleyicilerin diğer merak ettiği soru ise ''Benim Güzel Ailem 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Ne zaman yayınlanacak? '' Oluyor.

BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fragman henüz yayınlanmadı. Fragmanın Çarşamba günü akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün ardından paylaşılması bekleniyor. Yayınlandığı zaman bizde sizlere ileteceğiz. Takipte kalın!