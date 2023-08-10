Maviye Sürgün dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? Ali altınları verecek mi?

Başrollerini Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Hakan Salınmış'ın paylaştığı dizide yeni bölüm heyecanı başlıyor. Dikkatleri üzerine toplayan fragmanının ardından Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü 16 Ağustos Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. Peki, Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün'ün 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Maviye Sürgün'ün 9. Bölümünde; Seval ve Ozan uzun zaman sonra karşı karşıya geldi ve yüzleştiler. Seval, Ozan'ın babasıyla ilgili olan gerçekleri anlattı. Ozan duydukları karşısında göz yaşlarını tutamadı, babasına olan öfkesini bir türlü atamıyordu. Seval'in gelmesi ve anlattığı şeyler Ozan'ın dengesini bozmuştu.

DİZİNİN HİKAYESİ

Maviye Sürgün dizisinde uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır.

Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. "Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır"

İzleyicilerin diğer merak ettiği soru ise '' Maviye Sürgün 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Ne zaman yayınlanacak? '' Oluyor.

MAVİYE SÜRGÜN 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fragman henüz yayınlanmadı. Fragman Çarşamba akşamı yeni bölümün hemen ardından yayınlanacak. Yayınlandığı zaman sizlere ileteceğiz. Takipte kalın!