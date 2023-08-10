Taner Ölmez'in yeni projesi! Barış Telli'nin ilham verici hayat hikayesini ekranlara taşıyacak!

Taner Ölmez'in yeni projesi, Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin ilham verici hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

TANER ÖLMEZ'İN YENİ PROJESİ "HAYATLA BARIŞ" İLE GÜNDEMDE!

Mucize Doktor dizisinin unutulmaz karakteri Ali Vefa ile tanınan Taner Ölmez, yeni bir projeyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılı sporcusu Barış Telli'nin ilham verici hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

BARIŞ TELLİ'NİN HAYATI FİLMİYLE CAN BULUYOR!

Hayatla Barış filmi, genç yaşta yaşadığı engelleyici bir kaza sonrasında hayatı değişen ve paralimpik sporcu olarak zirveye tırmanan Barış Telli'nin etkileyici yaşam öyküsünü ele alacak. Taner Ölmez, Telli'nin içten mücadelesini ekrana taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

TANER ÖLMEZ VE BARIŞ TELLİ İKİLİSİ SEVGİ DOLU BULUŞMA İLE KAMERALARIN ÖNÜNDE!

Başrol oyuncusu Taner Ölmez ve gerçek hayattaki ilham kaynağı Barış Telli, projenin önemini vurgulayan bir araya gelme anını paylaştı. Barış Telli, filmin hayata geçeceği fikri ortaya çıktığında Taner Ölmez'in bu rolü üstlenmesini istediğini belirterek duygularını ifade etti. Telli, Taner Ölmez'in benzerliği ve oyunculuk kabiliyetiyle karakterini mükemmel bir şekilde canlandıracağına inancını dile getirdi.

TANER ÖLMEZ'İN ÖZEL ÇALIŞMALARIYLA KARAKTERİNE HAYAT VERİYOR!

Filmin başrolünde yer alacak olan Taner Ölmez, Barış Telli'nin spor yeteneklerini, hareketlerini ve karakteristik özelliklerini yakalamak için özel dersler alıyor. Kanedyen kullanımı, topa vuruş teknikleri gibi detayları öğrenerek, Telli'nin çıkış noktasını en doğru şekilde yansıtmayı amaçlıyor.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR: "HAYATLA BARIŞ" GERÇEK BİR HİKAYEYE ODAKLANIYOR!

28 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak çekimler, Barış Telli'nin memleketi Kırıkkale'de de devam edecek. Film, gerçekçi bir atmosfer yakalamak adına bu detayı önemsiyor. Uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak olan yapımın Şubat 2024'te izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Bu proje, Taner Ölmez'in oyunculuk yetenekleri ile Barış Telli'nin ilham verici yaşam hikayesinin birleşimini ekranlara taşıyarak izleyicilere dokunmayı amaçlıyor.