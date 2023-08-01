Televizyon ekranlarına gelecek olan yeni dizi! Hande Erçel Burak Deniz'le ekranlara dönüyor!

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ve yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan "İki Yabancı" dizisi, set başına geçerek izleyicileri merakla beklemeye başlattı. Başrollerini Burak Deniz ve Hande Erçel'in paylaştığı dizi, Eylülde ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

KENAN VE LEYLA: BİRBİRİNDEN FARKLI İKİ KARAKTER SIRA DIŞI BİR HİKAYE

Dizide, aynı bedende iki farklı kişiliği barındıran televizyon habercisi Kenan karakterini canlandıracak olan Burak Deniz, zamanla Doğan karakterine dönüşecek ve bu dönüşümle birlikte hikaye gizemli bir hal alacak. Kenan'ın karşısında ise Savcı Leyla karakterini canlandıracak olan Hande Erçel yer alacak. Peş peşe işlenen cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan Leyla'nın varlığı, olayları daha da karmaşıklaştıracak ve polisiye bir gerilim unsuru ortaya çıkaracak.

İki Yabancı dizisi, polisiye ve macera türündeki sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

POLİSİYE VE MACERA TÜRÜNDEKİ SÜRÜKLEYİCİ HİKAYESİYLE İZLEYİCİLERİ EKRANLARA KİLİTLEYECEK

İki yabancı dizisinin türü iddia edildiğine göre polisiye ve macera olarak belirlendi. Dizideki karakterler arasındaki çekişme, sırların açığa çıkması ve karmaşık olay örgüsü, her bölümde izleyicileri merakla beklemeye yönlendirecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKEN DİZİDE YER ALACAK OYUNCULAR KİMLERDİR

Dizinin kadrosunda Menderes Samancılar, Feridun Düzağaç, Gonca Vuslateri, Cem Davran, Gülçin Hatıhan, Polen Emre ve Begüm Akkaya gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

İki Yabancı, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekecek bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

İKİ YABANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi büyüleyen polisiye macera türündeki bu dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Kesin bir açıklama yapılmamakla beraber dizinin genellikle Ağustos sonu veya Eylül ayı başlarında başlayan yeni sezonla beraber ekranlarda göreceğiz. Resmi açıklama geldiği zaman siz değerli okuyucularımızı tekrar bilgilendireceğiz . Takipte kalın!