Türk Hava Yolları, Türkiye tanıtımı için ilk defa havadan havaya çekim gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları, filosuna kattığı yeni nesil uçakların tanıtımını Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini içeren görüntüler eşliğinde kayda aldı. İstanbul ve Antalya semalarında gerçekleştirilen reklam çekimi projesini başarıyla tamamlayan bayrak taşıyıcı marka, Fransa’dan gelen bu alanda 20 yıllık deneyime sahip uzman ekip ve özel ekipman ile donatılmış TBM 700 B model jet ile filonun yeni nesil uçaklarından Airbus A350, Boeing B787 Dreamliner ve Airbus A321 NEO’yu görüntüledi.

Türk Hava Yolları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Türkiye semalarında ilk defa havada 8K görüntü kalitesi ile başka bir jetten ticari bir yolcu uçağının çekimi gerçekleşti. Çekilen görüntüler, Türk Hava Yolları ve TGA tarafından yürütülen küresel tanıtım çalışmaları kapsamında kullanılacak.

Hazırlık çalışmaları 10 ay süren proje için gerçekleştirilen uçuşların öncesinde; uçuş emniyet, entegre operasyon ve kule çalışanları, uçuşta görevli tüm pilotlar, çekim ekibi ve diğer çalışanlar ile uzun toplantılar yapıldı. Çekimler, üç günü İstanbul'da ve iki günü Antalya'da olmak üzere toplamda 14 saatlik uçuş süresi ile yapılırken hava sahasındaki operasyonların aksamaması için bu çekimlere özel uygun planlamalar ve rotalar hazırlandı.

İstanbul ve Antalya’nın doğası ve zengin kültürel mirasını detaylı gösterebilmek ve daha görünür kılabilmek için uçuşlar olabildiğince alçaktan ve düşük hızda yapıldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gökyüzünde yüksek irtifada gerçekleşen bu zorlu projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk Hava Yolları olarak bu görüntüleri; markamızın ve filomuza yeni kattığımız uçaklarımızın lansmanlarında sunarak ülkemizin ve bilhassa İstanbulumuzun tanıtımında değerlendireceğiz. TGA ise global reklam filmlerinde kullanacağı bu görüntüler ile güzel ülkemizin tanıtımında katkıda bulunacak. Dünyadaki ve özellikle sektörümüzdeki teknolojik gelişmelere adapte olarak sınırlarımızı genişletiyor; farklı bakış açıları geliştirerek dünyanın dört bir yanındaki yolcularımıza ve havacılık tutkunlarına fark yaratan projeler sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Havadan havaya çekim yapılarak gerçekleşen projede, Antalya ve İstanbul’un nefes kesici manzaraları ile buluşan Türk Hava Yolları uçakları izleyenlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.