Ulusal Kanal'a Kıbrıs'tan ödül! Yeşim Eryılmaz "Vatanseverlik Ödülü"ne layık görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli İradeye Saygı Platformu tarafından düzenlenen Vatanseverlik Ödülleri sahiplerini bulundu. Ulusal Kanal Gün Ortası sunucusu Yeşim Eryılmaz'da ödüleye layık görüldü.

Ödül töreni Lefkoşa Grand Pasha otelde düzenlendi. törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, AHBAB Derneği Başkanı Haluk Levent, bakanlar, milletvekilleri, üniversite ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye’nin ikinci yüzyılında bütün yaralarını sararak güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de özellikle yaşanan deprem felaketinde ortaya konan çabaların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, bünyelerinde 15 dernek olduğunu ifade ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent de plaketini depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler adına aldı.

Vatanseverlik Ödülü yaptığı yayınlarla Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasını hem Türkiye’ye hem de dünyaya duyuran Ulusal Kanal Gün Ortası programı yapımcısı ve sunucusu Yeşim Eryılmaz’a verildi.