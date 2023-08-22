Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi!

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Olgun Şişmek'in sağlık durumu merak edildi. Peki Olgun Şişmek kimdir?

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi!
Son Güncelleme:

Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek ve diğer sürücü ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edildi.

OLGUN ŞİMŞEK TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi! - Resim : 1

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi! - Resim : 2

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu.

Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı.

Uğur Yücel'in yönetmenlik deneyimi olan Yazı Tura filminde canlandırdığı Rıdvan rolü ile başta Altın Portakal olmak üzere birçok ödül kazandı.

Yalan Dünya dizisinde, Selahattin karakterini canlandıran Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıklı dizinin yanı sıra Türk Ekonomi Bankası'nın reklâmlarında da oynadı.

Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si Şeyla Halis 1 yılda 40 kilo verdi! Şeyla Halis'in kilo verme formülüCennet Mahallesi'nin Menekşe'si Şeyla Halis 1 yılda 40 kilo verdi! Şeyla Halis'in kilo verme formülüDiyet
# kaza # bodrum # olgun şimşek # trafik kazası
Çok Okunanlar
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Öne Çıkanlar Hakan Fidan KKTC hakkında ilk kez konuştu! "BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz" Hakan Fidan KKTC hakkında ilk kez konuştu! "BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz" Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif! Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif!