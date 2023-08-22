Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi!

Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek ve diğer sürücü ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edildi.

OLGUN ŞİMŞEK TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu.

Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı.

Uğur Yücel'in yönetmenlik deneyimi olan Yazı Tura filminde canlandırdığı Rıdvan rolü ile başta Altın Portakal olmak üzere birçok ödül kazandı.

Yalan Dünya dizisinde, Selahattin karakterini canlandıran Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıklı dizinin yanı sıra Türk Ekonomi Bankası'nın reklâmlarında da oynadı.