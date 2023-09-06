Ünlü yönetmen hayatını kaybetti! Deli Yürek Aynalı Tahir Acı Hayat dizileriyle tanınmıştı! Abdülkadir Ceylan Ede yaşamını yitirdi

Türk televizyon ekranlarında yayınlanan birçok projede görev alan, ünlü yönetmenden acı haber geldi! Ölüm haberiyle sarsılan sevenleri ve dizi sektörü adeta yasa boğuldu. Sakarya'da girdiği gölde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı...

ABDÜLKADİR CEYLAN EDE HAYATINI KAYBETTİ!

Deli Yürek, Aynalı Tahir, Acı Hayat ve Pusat gibi ünlü yapımlarda çalışan yönetmen 58 yaşındaki Abdülkadir Ceylan Ede'den şok eden haber geldi!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Abdülkadir Ceylan Ede, serinlemek için gittiği Sapanca Gölü'nde kayıkla açıldı. Daha sonra göle giren ve bir süre yüzen Ede, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları tarafından sudan çıkarılan ünlü yönetmen, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Ancak Abdülkadir Ceylan Ede, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti! Ede'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.

BİRÇOK ÖNEMLİ DİZİDE GÖREV ALMIŞTI

Abdülkadir Ceylan Ede, 1965 yılında, Afryon Emirdağ'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olan Ede, öğrencilik dönemlerinde çektiği kısa film ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde finalist olarak adını duyurmaya başlamıştır.

Abdülkadir Ceylan Ede'nin yer aldığı ilk önemli proje, Türk televizyonlarının önemli dizilerinden Deli Yürek olmuştur. 1998-2001 yılları arasında dizide 90 bölüm ikinci ekip yardımcı yönetmen olarak yer almıştır. Ede daha sonrasında ünlü Aynalı Tahir, Acı Hayat, Pusat, Şefkat Tepe, Ana Yüreği ve Gerçek Hayat gibi bilinen dizilerin yanı sıra birçok projede de yönetmenlik görevini üstlenmiştir.

YÖNETMEN FİLMOGRAFİSİ

• Gerçek Hayat - 2014 .... Tv Dizisi

• Bir Küp Altın - 2013 .... Tv Filmi

• Yüzsüz Hayat - 2012 .... Uzun Kurmaca, 01:17:54

• Şefkat Tepe - 2011 .... Tv Dizisi, 2. Sezon

• Ana Yüreği - 2011 .... Tv Dizisi

• Şefkat Tepe - 2010 .... Tv Dizisi, 1. Sezon

• Ateş ve Barut - 2008 .... Uzun Kurmaca

• Memleket Hikayeleri - Elindedir Bağlama - 2007 .... Tv Filmi

• Pusat - 2007 .... Tv Dizisi

• Acı Hayat 2. Sezon - 2006 .... Tv Dizisi

• Acı Hayat 1. Sezon - 2005 .... Tv Dizisi

• Analık - 2003 .... Tv Dizisi

• Aynalı Tahir - 1998 .... Tv Dizisi

YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI KISA FİLMLER

• En Büyük Numara - 1993

• 7. Adana Altın Koza Kültür ve Sanat Festivali, Öğrenci Filmleri Yarışması, Finalist. 1993

DİĞER FİLMOGRAFİSİ

• Yüzsüz Hayat - 2012 .... Görüntü Yönetmeni

• Yüzsüz Hayat - 2012 .... Oyuncu

• Yüzsüz Hayat - 2012 .... Işık Şefi

• Yüzsüz Hayat - 2012 .... KurguYüzsüz Hayat - 2012 .... Işık Şefi

• Yüzsüz Hayat - 2012 .... Kurgu

• Yüzsüz Hayat - 2012 .... Senaryo

• Ateş ve Barut - 2008 .... Senaryo

• Deli Yürek - 1999 .... Oyuncu

• Deli Yürek - 1998 / 2001 .... Yardımcı Yönetmen

• En Büyük Numara - 1993 .... Görüntü Yönetmeni

• En Büyük Numara - 1993 .... Yapımcı

• En Büyük Numara - 1993 .... Kurgu

• En Büyük Numara - 1993 .... Senaryo