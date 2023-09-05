Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir?

Birçok sinema, dizi ve tiyatro oyunlarına adını yazdıran usta oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında akciğer kanserinden vefat etti.

Oyuncu Kemal Başar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulay'ın vefatını duyurarak, "Mehmet Ulay’ı kaybetmişiz. Babamın 23-24 yaşındayken okuldan dönen annemi görüp, oturdukları duvardan ıslık çalarak 'Ben bu kızla evleneceğim.' demesine tanık olan ağabeyim. İyi aktör, tiyatro insanı… Uğurlar olsun." ifadelerini kullandı.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay 1942’de İstanbul’da doğdu. Ankara’da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul’a dönerek Kabataş Lisesi’nden mezun oldu. 1963’te Devlet Tiyatroları’nda sanat hayatına başladı. 1965’te AST içinde yer alan Ulay, 1969 yılında İngiltere’ye giderek Oldwick Theater’da görev aldı.

İki yıl sonra Türkiye’ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika’da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

Diziler:

Mahkum (2021-2022), Seni Çok Bekledim (2021), Hükümsüz (2021), Hakan: Muhafız (2019), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2018-2019), , Baba Candır (2015), Şimdi Onlar Düşünsün (2014), Ağlatan Dans (2014), Pod Prikritie (2014), Kızıl Elma (2014), Muhteşem Yüzyıl (2014), Böyle Bitmesin (2013), Galip Derviş – Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) (2013), Tozlu Yollar (2013), Yol Ayrımı (2013), Mavi Kelebekler (2011-2012), Ezel (2011), Arka Sıradakiler (2007-2010), Şubat Soğuğu (2006), AB’nin Yolları Taştan (2005), Emret Komutanım (2005), Sular Durulmuyor (2004), Şakir Efendi (2004), En İyi Arkadaşım (2003), Oğlum İçin (2003), Giz (2003), Para=Dolar (2002), Kurşun Asker (2002), Yarım Elma (2002), Avcı (2001), Cinlerle Periler (2001), Yeni Hayat (2001), Ölümün El Yazısı (2000), Üvey Baba (2000), Küçük Besleme (1999), Kadınlar Kulübü (1999), Akşam Güneşi (1999), İki Arkadaş (1998), Sibel (1998), Deli Divane (1997), Gülüm (1997), Hemşerim (1997), Ruhsar (1997), Kurtuluş (1996), Süper Baba (1993), Deniz Gurbetçileri (1991), Can Şenliği (1989).

Sinema filmleri:

Yıldızlara Bak (2022), Hayvan (2022), Çiçero (2019), Daire (2013), Tövbe (2006), Emret Komutanım Şah Mat (2006), Komik-i Şehir (2005), Meyhanecinin Kızı (2005), Beyza’nın Kadınları (2005), Ankara Ekspresi (2005), Eylül (2005), Keloğlan (2003), Mert Ali (2000), İkili Oyunlar (1989).



Tiyatro oyunları:

Çalıkuşu: Reşat Nuri Gültekin (2008), Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu (2007), Casablanca (2005), Yalandan Kim Ölmüş: Clive Exton (2000), Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman (1997), Cahide: Nezihe Araz (1996), Saat 9.05: Nezihe Araz (1995), Komik Para: Ray Cooney (1995), Jan Dark Davası: Bertolt Brecht (1994), Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen (1993), 403.Kilometre: İsmet Küntay (1993), Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu (1992), Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki (1990), Mefisto: Klaus Mann (1989), Yusuf ile Menofis: Nâzım Hikmet (1989), Sacco ile Vanzetti: Howard Fast (1988), Ortak: (Erol Aksoy) (1967), Durand Bulvarı: (Armand Salcrou (1967), Mayın: (Fikret Otyam) (1967), Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) (1967), Müfettiş: (Nikolai Gogol) (1967), Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) (1966), Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) (1966), Keloğlan: (Birkan Özdemir) (1965), Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) (1965), Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan (1964).