Ya Çok Seversen 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Leyla'nın geçmişi ortaya çıkacak mı ?

Kanal D'nin sevilen dizisi Ya Çok Seversen'de Leyla'nın intikam planının işe yaradığı, Ateş'in duygusal karışıklıklar yaşadığı bir dönemi seyirciyle buluşturdu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Özet olarak ; Leyla'nın intikam planı işe yaradı ve Ateş'i etkilemeyi başardı. Leyla, dolandırdığı kocası tarafından yakalandı ve Ateş'in durumunu öğrenmesine neden oldu. Leyla, Ateş'e ailesi tarafından zorla evlendirildiğini söyledi, bu da Ateş ile Ilgaz arasında kavga çıkmasına sebep oldu. Bige, Ateş'e Leyla'dan hoşlandığını sorarak onu şaşırttı. Ateş, çocukların gitmesini fırsat bilerek büyük bir parti düzenledi. Leyla'nın eski kocası, Ateş'in evine sızarak Leyla'yı buldu, ancak Leyla kaçmayı başardı. Yakup, Leyla'nın kayınvalide ve kayınpederine yakalandı, ancak altınları ödemek için süre istedi. Leyla, Ateş'i kıskandırmayı başardı ve onunla daha samimi bir ilişki kurmaya başladı. Jülide Arcalı'ya ait bir tasarım çalındı, Leyla ve ekip arkadaşları kıyafeti bulup Ateş'e gönderdi. Leyla, Ateş'i kışkırtarak onunla daha yakınlaşmaya çalıştı.

Leyla, Ateş'i kışkırtarak onunla daha yakınlaşmaya çalışması işe yaradı gibi görünüyor. Öte yandan Leyla'nın geçmişindeki yaşantısıyla ilgili yeni belgeler elde ediniliyor.

Bu da izleyicilerin aklına Leyla'nın geçmişi ortaya çıkacak mı ? Ateş gerçekleri öğrenecek mi ? sorularını getiriyor. İzleyicileri yeni bölümde heyecanlı ve sürükleyici bir hikaye bekliyor. Detaylar için takipte kalın!