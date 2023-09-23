Danimarka ve İngiliz Gemisi İstanbul Boğazında Çarpışırsa İngiliz Yargıç Kimi Haklı Bulur?

12 Şubat 1898 günü Nord Kap adında 250 feet uzunluğunda bir Danimarka gemisi ve Sandhill isminde yine aynı boylarda Britanya'ya ait bir gemi saat 12.30 sularında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptılar. Nord Kap Asya tarafından Sandhill ise biraz daha önde Avrupa tarafından boğaza doğru ilerliyordu. Devamında olanlar ise bir felaketti!

Danimarka ve İngiliz Gemisi İstanbul Boğazında çarpıştı!

Her iki gemide Anadolu yakasında bulunan Kavak Koyu'ndan kılavuz kaptan alarak yola devam edecektir. O dönemin Türk Denizcilik kurallarına göre tüm gemilerin Kavak Koyu'ndaki karantina noktasına giderek pratika alması zorunluydu. Sandhill boğazdan aşağıya doğru yarım yol ilerlerken Nord Kap'ın kendi üzerine doğru geldiğini fark etti.

Bu sebeple kaptan tam yol ileri komutu verdi ve tahminen 2 gemi boyu ileriye geçti. Ardından süratini azalttı ve manevra yapmaya hazırlandı. Nord Kap ise halen süratle Sandhill'e doğru ilerliyordu.

Her İki Gemide Makinelerini Stop Etti!

Kavak noktasına yaklaşırken her iki gemide makinelerini stop etti. Bu sırada Karadeniz'den Boğaza doğru güçlü bir akıntı başladı. Nord Kap halen Asya tarafında ve kıyıdan iki gemi uzaklıktaydı. Sandhill ise Nord Kap ile aralarındaki mesafeye bakmaksızın yanaşmak için manevralara başladı.

Nord Kap ise sancak yönünü almış ve içeri doğru pozisyonunu korumak için makinelerini iki veya üç devirle hareket ettirerek geçiş için yol almaya başladı.

Koya Girmek İçin Yeterli Alan Olmadığını Farketti Ancak..

Sandhill'im pruvasını çoktan geçtiğini anlayan Nord Kap makineleri tornistana aldı ancak kıç taraftan Sandhill'e çarpmış ve iki gemide hasar görmüştür. Olaydan sonra İstanbul'da deniz kazalarına bakan İngiliz Mahkemesine her iki kaptanda çıkarıldı. Sandhill'in kaptanı ise şöyle dedi:

Onu fark etmedim. Biz önümüze bakarız, arkadan gelen buharlıyı düşünmeyiz. Arkadan gelen gemi kendisini korumalıdır.

Davaya bakan İngiliz Yargıç ise hiçbir denizci uzmanın danışmanlığı olmadan kafasına göre Nord Kap gemisin hatalı buldu. Nord Kap'ın sahipleri ise bu kararı temyiz etti. Yüksek mahkeme ise davayı tekrardan inceleyerek Sandhill'in tehlikeli bir iş yaparak Nord Kap'ın önüne geçmesinin yanlış ve tehlikeli olduğunu ve her iki geminin de kusurlu olduğunu söyledi.