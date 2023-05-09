POMED nedir? POMED kime bağlı çalışıyor? POMED - CIA ilişkisi ne?

POMED, Türkiye'deki 14 Mayıs 2023 seçimleri ile ilgili bir analiz yayımladı. POMED, CIA'nın yönettiği kuruluşlardan biri olarak biliniyor.

POMED'in açılımı 'The Project on Middle East Democracy' yani Orta Doğu Demokrasi Projesi'dir.

POMED adlı kuruluş, amacını şu şekilde tarih ediyor:

- POMED, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gerçek demokrasilerin nasıl gelişebileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreci en iyi nasıl destekleyebileceğini incelemeye adanmış, partizan olmayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Diyalog, araştırma ve savunuculuk yoluyla POMED, MENA bölgesinde demokratik reformu barışçıl bir şekilde destekleyen ABD politikaları için seçim bölgesini güçlendirmek için çalışmaktadır.