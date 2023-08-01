"SGK tarafından GSS tescili yapılmıştır en yakın sosyal yardımlaşma vakfına başvurmanız gerekmektedir" mesajı ne demek?

Son zamanlarda birçok kişi "SGK tarafından GSS tescili yapılmıştır en yakın sosyal yardımlaşma vakfına başvurmanız gerekmektedir" mesajı almakta. Bu sebeple herkesin aklına GSS nedir? Ne işe yarar? Sosyal Yardımlaşma vakfına neden gitmeliyiz? gibi sorular gelmeye başladı.

"SGK tarafından GSS tescili yapılmıştır en yakın sosyal yardımlaşma vakfına başvurmanız gerekmektedir" ne demek?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Türkiye'de sosyal güvenlik hizmetlerini sunan ve yöneten resmi kurumdur. GSS kısaltması "Genel Sağlık Sigortası" anlamına gelir. Bu beyan, bir kişinin Türkiye'de GSS kapsamında sağlık sigortası için kayıt yaptırdığını gösterir. GSS, Türkiye'de ikamet eden ve sosyal güvencesi veya yeterli geliri olmayan bireyler için sağlık sigortası olarak düzenlenen bir sistemdir. Bu sigorta ile bireyler belirli sağlık hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak yararlanabilmektedir. SGK tarafından GSS'ye kayıtlı olmak, kişinin bu sigorta programına başvurduğu ve kabul edildiği anlamına gelir.

18 Yaşındaysanız

Türk vatandaşı iseniz ve Türkiye'de ikamet ediyorsanız

Kendi adınıza zorunlu veya isteğe bağlı herhangi bir sigorta teminatınız yoksa

Bakmakla yükümlü olduğunuz ebeveyn, eş veya çocuklar gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sağlık sigortasından yararlanamıyorsanız

Herhangi bir kategoride sigortanız yoksa

SGK otomatik olarak genel sağlık sigortası kapsamında kaydınızı açar.

GSS TESCİLİ YAPILMIŞTIR MESAJINI ALDIYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

"GSS tescili yapılmıştır" mesajı aldıysanız, bu mesajın Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olduğunu ve genel sağlık sigortası kapsamında kayıt yaptırdığınızı gösterdiğini düşünebilirsiniz. Bu durumda, yapmanız gereken adımlar şunlardır:

Mesajın içeriğini dikkatlice okuyun ve doğruluğundan emin olun. Sigorta kapsamına kayıtlı olduğunuzdan eminseniz, doğruluk kontrolü yapabilirsiniz.

Herhangi bir şüpheniz veya sorununuz varsa, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile iletişime geçin. Kendilerine telefon, e-posta veya SGK'nın resmi web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu sayede durumunuz hakkında net bilgi edinebilirsiniz.

Mesaj doğruysa ve sizin için yeni kayıt yapıldıysa, SGK tarafından sağlanan sigorta belgelerini saklayın. Bu belgeler, sağlık hizmetlerine erişimde veya ilgili diğer durumlarda faydalı olacaktır.

Genel sağlık sigortası primlerinizin düzenli olarak ödenmesini sağlayın. Primlerin zamanında ödenmesi, sigorta kapsamındaki haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

GSS kaydınız tamamlanmış ise sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkınız bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarına başvururken ve tedavinizi alırken genel sağlık sigortası bilgi ve belgelerinizi vermeyi unutmayınız.

Mesajda bir hata olduğunu düşünüyorsanız veya herhangi bir sorunla karşılaşırsanız en doğru bilgiyi SGK ile iletişime geçerek alabilirsiniz.