300 TL Vermekten Kaçınırsanız 80 Bin TL Ödersiniz! Kış Aylarında...

Soğuk havaların etkisiyle araçların motor kısmındaki donmaların önlenmesi için 300 liralık antifrizi almaktan kaçınan sürücülere sanayi ustalarından, “80 bin liralık fatura ile karşılaşabilirsiniz” diye uyarı geldi. Kış aylarında yollarda donma ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle otomobil sürücüleri sanayilerin yolunu tutarken, araç ustalarından ’antifriz’ uyarısı geldi. Araçların kışın motor kısmında donmaların meydana gelmemesi için antifriz kullanılması gerekiyor. 300 TL’lik antifriz masrafından kaçan sürücüler, 40 bin ile 80 bin TL'lik çeşitli motor arızalarıyla karşılaşabiliyor.

300 TL Vermekten Kaçınırsanız 80 Bin TL Ödersiniz

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki 3. Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren motor mekanik uzmanı Ziya Kaya, araçlarda kış bakımı döneminin başladığını belirterek, periyodik bakımların vatandaşların ağır masraflarla karşılamasını önlediğini söyledi.

Araçların periyodik bakımlarında antifrizin sadece kışın önemli olmadığını, aynı zamanda yaz aylarında da kullanılması gerektiğine dikkat çeken Kaya şu sözleri söyledi:

“Antifriz, aracın insanlardaki dolaşan kanı gibidir. Kış aylarında 300 liralık antifriz koymayanlar 40 bin ile 80 bin lira arasında motor hasarlarına sebep oluyor. Antifriz sadece kış ayları için geçerli olan bir şey değildir. Antifriz 4 mevsim kullanılmalıdır. Eğer antifriz araçta 4 mevsim kullanılırsa aracın içindeki yedek parçanın paslanmasını önler ve bu da aracın yedek parçasının daha fazla ömürlü olmasını sağlar. Bunun için antifriz çok önemlidir. Kış aylarında motorun donmasını önler ve araç sürücülerinin araçlarını daha rahat çalıştırıp yollarına devam etmesini sağlar”

Antifrizde derecelerin farklılık gösterdiğini ifade eden Kaya, “Antifriz derece derece değişiyor. Eksi 37, 56 ve 74 derece saf dediğimiz antifrizler var. Kimi yerde eksi dereceye düşmediği zaman araç sıfırı görmediği için eksi 10 derece de olsa onu kurtarır. Kimi yerlerde hava sıcaklığı eksi 30-40 dereceye düştüğü zaman antifriz o aracın donmasını önler” diye konuştu.

“Antifriz kullanılmadığı takdirde aracın motoru donar ve otomobil çalıştırılamaz” diye konuşmasına devam eden Kaya, şunları kaydetti: