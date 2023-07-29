Araç sahiplerini sevindirecek haber! En az yakan arabalar belli oldu

Mazot ve benzin fiyatları zamlandıktan sonra en az yakan arabalar listesi merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatları değişince araç sahibi olmak isteyen veya arabasını değiştirmek siteyen insanlar en az yakan benzinli araçlar ve en az yakan dizel araçları aratmaya başladı. Peki bu arabalar içerisinden en az hangisi daha az yakıyor? Tüm ayrıntılar haberin devamında...

EN AZ YAKAN ARABALAR

1. Dacia Yeni Sandero 1.5 (DİZEL)

Dacia’nın 2019 yılında piyasa sürdüğü Yeni Sandero 15 modeli, 2023 yılı içerisinde en az yakan araçlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 95 hp motor gücüne sahip otomobilde, yakıt deposu 50 litredir ve dizel olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda otomatik vites özelliği bulunmaktadır.

Fabrika verilerine göre; 4,9 litre / 100 KM

2. Dacia Logan MCV (DİZEL)

2023 yılında en az yakan arabalar listesinde yine bir Dacia modeli yer almaktadır. 2019 yılında üretilen ve piyasada en az yakan arabalar listesinde ilk sıralarda yer alan Dacia logan MCV, 90 hp motor gücüne sahiptir. Manuel vites kullanımlı bir araçtır ve dizel yakı türüne sahiptir. Aracın yakıt deposu 50 litredir.

Fabrika verilerine göre; 4,7 litre / 100 KM

3. Peugeot Yeni 308 (DİZEL)

Türkiye’de en çok kullanılan araçların başında gelen bir otomobil modeli olan Peugeut 308 ile yepyeni bir yüze kavuştu. 92 hp motor gücüne sahip arabada manuel vites kullanıldı ve yakıt türü olarak da dizel tercih edildi. Yakıt tasarrufu konusunda oldukça iyi olan bu model 2019 yılında üretilmiştir.

Fabrika verilerine göre; 3,9 litre / 100 KM

4. Peugeot 208 1.6 BlueHDi (DİZEL)

Peugeot’un 2017 yılında piyasa sürdüğü 208 modeli, 2023 yılı içerisinde en az yakan araçlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 100 hp motor gücüne sahip otomobilde, yakıt deposu 50 litredir ve dizel olarak çalışmaktadır.

Fabrika verilerine göre; 3,1 litre / 100 KM