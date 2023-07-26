Akaryakıt fiyatları cebinizi yaktıysa buraya! Yakıt tüketimini azaltacak yöntemler belli oldu!

Her geçen gün artan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini maddi olarak ogün geçtikçe zorluyor. Özellikle her gün araba kullanan sürücüler, yakıt bakımından tasarruf sağlamanın yollarını arıyor. Halbuki yakıt tüketimini azaltmak sanıldığı kadar zor değil. Motorin ve benzin sağlamanın birkaç pratik ve etkili yolu var. Sizler için bir araya getirdiğimiz bu öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmeniz mümkün hale gelecek.

YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTACAK YÖNTEMLER

1. Hızınızı Azaltın

Yakıt tasarrufu sağlamanın en pratik yolu hızı azaltmaktır. Aracın hızı ne kadar artarsa yakıt tüketimi o denli artar. 90 km/s ile gidilmesi gereken bir yolda 120 km/s hız yapmak yakıt tüketimini neredeyse iki katına çıkarır. Yüksek hızın yanı sıra çok düşük hızla gitmek de fazladan yakıt tüketimine yol açabilir. Bu nedenle uzun yolda 80-90 km hızla gitmekte fayda var.

2. Kaliteli Ve Özenli Yakıt Kullanın

Ucuz olacak diye kalitesiz yakıt kullanmaya kalkmayın. Kalitesi düşük yakıtlar kısa süreli tasarruf sağladıkları gibi, birtakım araç aksamlarına da zarar verebilirler.

3. Yakıt Sızdırmalarının Önüne Geçin

Yakıt alırken depo kapağının iyice kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Depo kapağından yakıtın sızmamasına ve kapaktan benzinin buharlaşmamasına dikkat edin.

4. Aracınızı Mümkün Olan En Yüksek Viteste Kullanın

Kalkışlarda düşük vites kullanmak gerekir. Ancak belirli bir hızla giderken aracı olabildiğince yüksek viteste kullanmaya çalışın. Aracı yüksek viteste kullanmak yakıt tüketimini azaltabilir. Düşük viteste kullanmak ise daha fazla yakıt harcanmasına sebep olup motoru yorabilir.

5. Ani Frenden Kaçının

Trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde araba kullanırken gerilmemek, ani çıkışlar yapmamak mümkün olmayabiliyor. Ancak yakıt tasarrufu adına hareketlerinize dikkat etmeniz gerek. Ani fren ve hızlı manevralar yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor. Bunun için yavaş yavaş hızlanmalı ve vites geçişlerini yumuşak tutmalısınız.

Duracağınız zamanı önceden kestirip yavaşça frene basın. Ani debriyaj hareketleri ve frenlemelerden kaçınmanız, %20’den fazla yakıt tasarrufu elde etmenizi sağlayacaktır. Virajlara yavaş girdiğinizde viraj bitiminde daha fazla hızlanmanız gerekebilir. Bu da yakıt tüketimini olumsuz yönde etkiler.

6. Klimayı Dikkatli Kullanın

Klima açıldığında aracın motoru ekstra bir güç sarf eder. Klima kullanmak yakıt tüketimini %3 oranında arttırır. Kışın hava sıcaklıkları makul olduğunda klimayı açmaya pek gerek kalmıyor. Ancak bunaltıcı yaz günlerinde klimayı açmadan duramayabiliyoruz. Klimayı mutlaka açacaksanız düşük hızda çalıştırmayı tercih edin. Böylece hem hafif de olsa serinler, aynı zamanda yakıt tüketimine katkıda bulunursunuz.

7. Aracı Rölantide Çalıştırmaktan Kaçının

Aracı rölantide çalıştırmak yakıt tüketimini arttırabiliyor. Araç rölantideyken litre başına sıfır kilometre yakıt harcar. Motor çalışır halde dururken saatte 1.5 litre yakıt tüketir. Bu sebeple arabayı hareketsiz durumda çalıştırmak yerine, beklerken motoru kapatıp hareket edeceğiniz anda tekrar çalıştırmanız yakıt tüketimi açısından daha faydalı olacaktır.

8. Yağ Ve Hava Filtrelerini Temiz Tutun

Yağ ve hava filtrelerinin temiz olduğundan emin olun. Eski ve kirli yağ filtreleri motorun aşınmasına sebep olduğu gibi verimliliği de azaltır. Ayrıca hava filtrelerinin tıkanmış olması, buji tüketimini arttırmaktadır.

9. Camları Fazla Açmamaya Özen Gösterin

Camlar açık bir şekilde hareket halindeyken aerodinamik çekiş meydana geldiğinden aracınız yavaşlamaya başlar. İdeal hızla gidebilmek için daha fazla enerji ve yakıta ihtiyaç duyarsınız. Camlarınızı kapalı tutarak yakıt tüketimini dengeleyebilirsiniz.

10. Aracınızın Bakımını İhmal Etmeyin

Aracın düzgün ve verimli çalışabilmesi için düzenli olarak bakımdan geçirin. Kirlenmiş bujiler, kirli yağ filtresi veya tıkalı hava filtresi yakıt açısından sizi zor duruma sokabilir. Aracınızın motor yağının temiz olması da oldukça önemlidir. Temiz ve bakımlı bir motor %4 oranında yakıt tasarrufu sağlayabilir.

11. Gereksiz Yüklerden Kurtulun

Aracınız ne kadar dolu olursa, ağırlığı o kadar fazla olacak ve hareket edebilmek için ayrı bir güç sarf edecektir. Bu durumda ekstra bir enerji harcanacağından yakıt tüketimi de artacaktır. Aracınızda bulunacak fazladan 50kg yük, %1-2 oranında daha fazla yakıt harcanmasına neden olur. Bu nedenle aracınıza fazla yük yüklemekten kaçınmalı, gereksiz eşyaları araçtan çıkarmalısınız.

12. Lastik Basıncına Dikkat Edin

Yetersiz hava basıncı ile şişirilmiş lastiklerin yuvarlanmaları için daha fazla enerji gerekir. Ayrıca janta gevşek bir şekilde monte edilmiş lastiklerde zamanla hava basıncı azalabilir. Bu sebeple hava basıncını düzenli olarak kontrol edip gerektiğinde araç üreticiniz tarafından uygun görülen hava basıncı ile şişirmelisiniz. Lastiklerinizi doğru bir şekilde şişirmeniz %5 oranında yakıt tasarrufu elde etmenizi sağlar.