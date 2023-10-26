Otomobil Almak İçin En Uygun Zaman! 'Fiyatlar 100-150 Bin Lira İnmiş Durumda'

Eskişehir'de yer alan bir galerici otomobil almak için en uygun zamanı söyledi. Galerici Yılmaz Yalçınkaya, fiyatlar 100-150 bin lira inmiş durumda sözlerini kullandı. Son senelerde artan enflasyon ve adil olmayan rekabetin ardından 2. el otomobil fiyatları kontrolsüz bir vaziyette sürekli yükselerek, sıfır fiyatlarının üzerine çıktı. Haksız rekabet ve enflasyonla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüten Ticaret Bakanlığı, otomobil fiyatlarındaki adaletsizliğin önüne geçerek, piyasanın rahatlamasına sebep oldu.

Geçtiğimiz ay artışı sonlanan otomobil fiyatları bu ay düşüşe geçerken, araba sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzü güldü. Fiyatların ocak ayına kadar düşük seviyede kalacağı tahmininde bulunan oto galericiler, otomobil almak için fiyatların daha fazla düşmesini bekleyen vatandaşları için satın almanın tam sırası olduğunu, yeni yılda fiyatların yeniden yükseleceğini söyledi.

Otomobil Almak İçin En Uygun Zaman

Otomobil Almak İçin En Uygun Zaman

Eskişehir’de galericilik yapan Yılmaz Yalçınkaya, otomobil almanın tam sırası olduğunu söyledi. Vatandaşların düşen fiyatlarla yüzünün güldüğünü ama fiyatların yeniden yükseleceğini söyleyen Yılmaz Yalçınkaya şu ifadelere yer verdi:

“Valla beklenen bir şey oldu bence. Çünkü şu anda fiyatlar balon gibi şişmişti. Yatıyor, kalkıyor ve fiyatların arttığını görüyorduk. Şu anda fiyatların gerilemesi bizim açımızdan iyi oldu ve piyasalar çok durdu. Araba almak isteyenler için tam fırsat ayları diyebiliriz. Yılbaşından sonra düşeceğini falan zannediyorlar fakat gelecek olan zamlarla araba fiyatları da bir nebze daha artacak. Yani böyle durmayacak ama şu anda fiyatlar 100-150 bin lira inmiş durumda. Bu fırsatları değerlendirsinler derim”

Eskişehir’de 15 senedir hizmet veren bir başka galerici olan Mutlu Saygın ise araba fiyatlarının ocak ayına kadar düşeceğini söyledi. Yeni yıl ile birlikte fiyatların tekrar artacağını ifade eden Saygın ise şu sözleri söyledi: