Tesla mı Togg mu daha iyi? İşte merak edilen karşılaştırma

Beklenen karşılaştırma geldi. Tesla mı Togg mu daha iyi? Bu sorunun yanıtını Togg Sedan ile 2021 Tesla Model 3'ü karşılaştırarak verdik. İşte büyük Togg ve Tesla karşılaştırması...

Tesla mı Togg mu daha iyi? İşte merak edilen karşılaştırma
Tesla mı Togg mu daha iyi? İşte merak edilen karşılaştırma
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Beklenen Tesla ve Togg karşılaştırması geldi. Tesla mı Togg mu daha iyi? Togg Sedan ve 2021 Tesla Model 3 ile bu sorunun yanıtını aradık. İşte merakla beklenen Togg ve Tesla karşılaştırmasının ayrıntıları! Bakın hangisi bu kıyaslanan modellere göre daha iyiymiş? İşte yanıtları...

TESLA MI TOGG MU DAHA İYİ

TESLA MI TOGG MU DAHA İYİ
TESLA MI TOGG MU DAHA İYİ 

Togg Sedan ile 2021 Tesla Model 3 hakkında yaptığımız işte o karşılaştırma...

Tabloda Togg Sedan, 2021 Tesla Model 3 bulunuyor.

GÜÇ VE HIZ 

400 HP (294 kW)
 
 Motor Gücü
 
 455 HP (334 kW)
- Nm
 
 Tork
 
 660 Nm
200 km/h
 
 Azami Hız
 
 261 km/h
4.8 sn
 
 0-100 km/s
 
 3.3 sn
Çift Motor
 
 Motor Sayısı
 
 Çift Motor
Dört Çeker
 
 Sürüş Sistemi
 
 Dört Çeker
Permanent Magnet Synchronous Motor
 
 Motor Türü
 
 AC Permanent Magnet

BATARYA VE ŞARJ 

100 kWh
 
 Batarya
 
 75 kWh
500 km
 
 Menzil
 
 567 km
200 kW
 
 DC Şarj Hızı
 
 250 kW
30 dakika
 
 DC Şarj Süresi
 
 15 dakika
- kW
 
 AC Şarj Hızı
 
 11 kW
-
 
 AC Şarj Süresi
 
 10 saat
- kWh/100 km
 
 Ş. İçi Tüketim
 
 17.8 kWh/100 km
- kWh/100 km
 
 Ş. D Tüketim
 
 19.6 kWh/100 km
20 kWh/100 km
 
 Ortalama Tüketim
 
 18.5 kWh/100 km
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# Tesla # togg
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