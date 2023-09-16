Tesla mı Togg mu daha iyi? İşte merak edilen karşılaştırma
Beklenen karşılaştırma geldi. Tesla mı Togg mu daha iyi? Bu sorunun yanıtını Togg Sedan ile 2021 Tesla Model 3'ü karşılaştırarak verdik. İşte büyük Togg ve Tesla karşılaştırması...
Beklenen Tesla ve Togg karşılaştırması geldi. Tesla mı Togg mu daha iyi? Togg Sedan ve 2021 Tesla Model 3 ile bu sorunun yanıtını aradık. İşte merakla beklenen Togg ve Tesla karşılaştırmasının ayrıntıları! Bakın hangisi bu kıyaslanan modellere göre daha iyiymiş? İşte yanıtları...
TESLA MI TOGG MU DAHA İYİ
Togg Sedan ile 2021 Tesla Model 3 hakkında yaptığımız işte o karşılaştırma...
Tabloda Togg Sedan, 2021 Tesla Model 3 bulunuyor.
GÜÇ VE HIZ
|400 HP (294 kW)
|
|Motor Gücü
|
|455 HP (334 kW)
|- Nm
|
|Tork
|
|660 Nm
|200 km/h
|
|Azami Hız
|
|261 km/h
|4.8 sn
|
|0-100 km/s
|
|3.3 sn
|Çift Motor
|
|Motor Sayısı
|
|Çift Motor
|Dört Çeker
|
|Sürüş Sistemi
|
|Dört Çeker
|Permanent Magnet Synchronous Motor
|
|Motor Türü
|
|AC Permanent Magnet
BATARYA VE ŞARJ
|100 kWh
|
|Batarya
|
|75 kWh
|500 km
|
|Menzil
|
|567 km
|200 kW
|
|DC Şarj Hızı
|
|250 kW
|30 dakika
|
|DC Şarj Süresi
|
|15 dakika
|- kW
|
|AC Şarj Hızı
|
|11 kW
|-
|
|AC Şarj Süresi
|
|10 saat
|- kWh/100 km
|
|Ş. İçi Tüketim
|
|17.8 kWh/100 km
|- kWh/100 km
|
|Ş. D Tüketim
|
|19.6 kWh/100 km
|20 kWh/100 km
|
|Ortalama Tüketim
|
|18.5 kWh/100 km