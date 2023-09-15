Türkiye'nin en büyük asma köprüleri açıklandı! Bakın hangi köprü ilk sırada

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı habere göre Türkiye'nin en büyük asma köprüleri belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre Türkiye'nin en büyük asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. Peki sıralamada yer alan diğer Türkiye'nin en büyük asma köprüleri hangileri? İşte merak edilen sıralamanın ayrıntıları...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜLERİ

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin en büyük 2. asma köprüsü Osmangazi Köprüsü oldu. Türkiye'nin en büyük asma köprüleri ve büyükleri görselere göre sırasıyla;

1. 1915 Çanakkale Köprüsü

2. Osmangazi Köprüsü

3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü

4. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

5. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü