Türkiye'nin en yaşanılır şehirleri belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada
Forbes Türkiye'nin en yaşanılır şehirleri listesini yayınladı. Açıklanan yaşanılır şehirlere göre Türkiye'nin en yaşanılır şehri hangisi oldu? Türkiye, Ankara ve İzmir sıralamada var mı? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...
Forbes'in açıkladığı Türkiye'nin en yaşanılır şehirleri arasında Türkiye'de yer alan büyükşehirler öne çıkıyor. Türkiye'nin en yaşanılır şehri Forbes'in son verilerine göre İstanbul oldu. İlk sırada yer alan İstanbul'dan sonra Ankara ikinci sırada yerini alıyor. Peki İzmir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en yaşanılır şehirleri listesinin devamı...
TÜRKİYE'NİN EN YAŞANILIR ŞEHİRLERİ
Ekonomi dergisi Forbes'in son yayınladığı Türkiye'nin en yaşanılır şehirleri sıralamasında şehirlerin aldığı puanlar da yer alıyor.
1. İstanbul: Genel endeks puanı: 68,9
2. Ankara: Genel endeks puanı: 66,13
3. İzmir: Genel endeks puanı: 62,39
4. Tekirdağ: Genel endeks puanı: 61,46
5. Kocaeli: Genel endeks puanı: 59,98
6. Antalya: Genel endeks puanı: 59,1
7. Yalova: Genel endeks puanı: 58,07
8. Bursa: Genel endeks puanı: 57,13
9. Eskişehir: Genel endeks puanı: 56,84
10. Trabzon: Genel endeks puanı: 53,38