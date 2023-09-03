Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu! O isim ilk sırada
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri listesini yayınladı. Nüfus İstatistikleri Portalı'nda açıklanan son rapora göre en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri seçildi. O isimler ilk sırada yerini aldı.
TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre yayınlanan Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri listesine göre erkek bebek isimleri arasında en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. En çok tercih edilen kız ismi ise Zeynep oldu. Peki diğer en çok tercih edilen isimler hangileri? İşte en çok tercih edilen erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri...
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN BEBEK İSİMLERİ
2022 verilerine göre Türkiye'de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri arasında Yusuf ismi 2. sırada yer alıyor.
En çok tercih edilen kız bebek isimleri arasında Asel ikinci sırada. Sıralamanın devamı ise aşağıda yer alıyor.