Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu! O isim ilk sırada

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre yayınlanan Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri listesine göre erkek bebek isimleri arasında en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. En çok tercih edilen kız ismi ise Zeynep oldu. Peki diğer en çok tercih edilen isimler hangileri? İşte en çok tercih edilen erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN BEBEK İSİMLERİ

2022 verilerine göre Türkiye'de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri arasında Yusuf ismi 2. sırada yer alıyor.