Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri Belli Oldu! Bakın Hangi Model İlk Sırada

Resmi verilere göre Türkiye'de en çok satılan araba modelleri belli oldu. Son verilere göre hangi araba modeli ilk sırada yer alıyor? Türkiye'de en çok satılan araba modelleri listesinde hangi markalar bulunuyor? İşte merak edilen listesinin ayrıntıları...

Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri

Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri

Türkiye'de en çok satılan araba modeli son verilere göre Fiat Egea oldu. Çok satılan diğer araba modelleri ise şöyle: