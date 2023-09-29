Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri Belli Oldu! Bakın Hangi Model İlk Sırada

Türkiye'de en çok satılan araba modelleri resmi verilere göre belirlendi. Peki hangi araba modeii ilk sırada yer alıyor? İşte en çok satılan o arabalar...

Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri Belli Oldu! Bakın Hangi Model İlk Sırada
Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri Belli Oldu! Bakın Hangi Model İlk Sırada
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Resmi verilere göre Türkiye'de en çok satılan araba modelleri belli oldu. Son verilere göre hangi araba modeli ilk sırada yer alıyor? Türkiye'de en çok satılan araba modelleri listesinde hangi markalar bulunuyor? İşte merak edilen listesinin ayrıntıları...

Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri

Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri
Türkiye'de En Çok Satılan Araba Modelleri

Türkiye'de en çok satılan araba modeli son verilere göre Fiat Egea oldu. Çok satılan diğer araba modelleri ise şöyle:

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🚗

Model

Adet

1

Fiat

Egea

49.698

2

Toyota

Corolla

41.343

3

Renault

Clio

36.432

4

Renault

Megane

29.832

5

Honda

Civic

22.334

6

Dacia

Duster

19.038

7

Fiat

Egea Cross

18.942

8

Volkswagen

Passat

17.362

9

Hyundai

i20

16.321

10

Volkswagen

Polo

13.763
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# fiat # araba
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