Lilith Games'ten sektöre mükemmel bir oyun daha! Warpath: Ace Shooter!

Warpath: Ace Shooter ile FPS mücadelesi ver ve savaş alanının galibi sen ol! Mobil ve PC versiyonları ile oyun aleminin en dibine dalabileceğin bu efsane grafiklere sahip savaş oyununu yıllardır bekliyordun! Lilith Games yeni oyunuyla oyun sektörünün seyrini değiştirdi!

WARPATH: ACE SHOOTER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Savaş alanını kontrol edin, düşmanlarınızı yok edin. Yüzden fazla görevde yeteneklerinizi geliştirin, hem karada hem havada farklı savaş alanlarında. Güçlü saldırı tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve daha fazlasını toplayın. Silahlarınızı yeni parçalarla modifiye ederek dünyanın en güçlü cephaneliğini oluşturun. Akıcı kontroller, etkileyici grafikler ve ses tasarımı ile yavaş çekim kamera açıları, kalbinizi hızlandıracak!

GERÇEK ZAMANLI STRATEJİ

Saldırınızı planlayın ve ikonik haritalarda epik gerçek zamanlı savaşlara katılın. Üst sıraya çıkmak için beceri ve strateji kullanın. Düşmanlarınızı hedefleyin ve hesaplamalı manevralarla bölgenizi genişletin. Savaş alanında üstünlük sağlayarak güç kazanın ve düşman hedeflerine daha fazla kuvvet sürün. Gerçek zamanlı strateji oyunları arasında zirveye oynayan Warpath: Ace Shooter evrine hemen katıl!

DERİNLEMESİNE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ASKERİ BİRLİKLER

Ekipmanınızı maksimuma çıkarın! En büyük ve en kötü silahlar, tanklar ve uçaklarla hazır bir ordu kurun; küresel savaş için. Birimlerinizi monte ederek, sökerek, modifiye ederek ve yükselterek özelleştirin. Ardından düşmanlarınızı vururken gerçek savaşın heyecanını yaşayın. Özelleştirilebilir askeri birimler ile savaş mücadelesine devam et!

ŞEHİR İNŞAATI

Çeşitli inşaat seçenekleri ve düzenlenebilir binalar! Kendi askeri üssünüzü sonsuz özgürlükle inşa edin. Kendi benzersiz malikanenizi sergilemek için mermer anıtı, heykel ve en son festival süslemelerini toplayın.

YENİLMEZ İTTİFAK DOSTLUĞU

Güvendiğiniz Müttefiklerle çalışarak Gücünüzü artırın ve Dünya çapında Şehirler ve Milletlerin kontrolünü ele geçirin. Diğer İttifaklarla rekabet ederek kimin daha güçlü olduğunu belirleyin. İmkansızı başarmak ve tarihin sayfalarına adınızı yazmak için yoldaşlarınızla bir araya gelin.

EPİK HİKAYE

Gerçek kampanyalar hayata geçirildi! Birimlerinizi sert arazide ve şehir manzaralarında yönlendirin ve düşmanlarınızı bulup yenin. Savaş yolunuz boyunca görevleri daha dinamik hale getiren müttefiklerle karşılaşacaksınız ve daha zorlu aşamalara geçeceksiniz.

MUHTEŞEM MOBİL DENEYİM

Savaşı yönetmenin heyecanını elinizin avuç içinde yaşayın. Serbestçe yakınlaşın ve dünya çapındaki farklı şehirlere müttefiklerinizle teleport olun. Her bölüm farklı bir yöne giderken, sert bir hikaye ve sinematik oynanışla birleşir. Uçakla araziyi keşfedin ve bunu avantajınıza kullanın. Bu oyunu Bluestacks ile oynayarak kat kat daha fazla avantaj sağlayın! Warpath: Ace Shooter'ı hemen indir! FPS ve stratejinin birleştiği bu evrende hemen yerini al!