10 dakikada hayatınızdaki tüm kireçlerden kurtulun! Tek bir malzeme ile mucize sonuç

Suların içinde olan sodyum ve potasyum zamanla dip kirecine oluşur. Tortuların uzun süre oluşturduğu bu kireç ardından çaydanlık, çamaşır makinesi ya da musluklardan çeşitli hastalıklara neden olacak sorunlar oluşturur. Çamaşırların ürün kalitesini bozduğu gibi kötü kokuya neden olur. Aynı zamanda kireç çaydanlıktaki suyun kalitesini bozarak bağırsaklarda kireç tortularına neden olur.

Uzmanlar bu durumları engellemek için evde her kirecin oluştuğu alanın hızla temizlenmesi gerektiğini vurgular. Kimyasal kullanmadan kireçten kurtulmanın en iyi yollarını sizler için derledik. Tek bir malzeme ile hem musluk hem çaydanlık hem de çamaşır makinesi ve birçok alandaki kireçten kurtulabilirsin.

10 DAKİKADA KİREÇ ÇÖZEN DOĞAL YÖNTEM!

Karbonat oldukça güçlü bir alkalik malzemedir. İçeriğindeki alkalik maddeler oluşan kireç yapısını çözer ve yeniden oluşma ihtimalini azaltır.

Çamaşır makinesindeki kireci azaltmak hatta bitirmek için makinenin yıkama alanlarına karbonat tozu ilave edin ve makineyi boş çalıştırın. Bunu haftada bir kez yapın.

Musluk kenarı için karbonat tozunun içine limon sıkın. Bu karışıma sünger batırıp musluk etrafını iyice silin. 10 dakika sonra ılık suyla durulayın. Aynı işlemi duşa kabinlerde de yapabilirsiniz.

Çaydanlık için ise; bir yemek kaşığı karbonat tozu çaydanlığı içine ekleyip üzerine su ilave edin ve kaynatın. Ardından suyu boşaltıp bir kez daha düz suyla kaynatın. Son olarak yıkayın.