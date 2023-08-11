Bu yeni yöntem klimayı hemen soğutuyor! İşte klimayı verimli kullanmanın püf noktası

Bunaltıcı yaz günlerinde klimasız yaşanmaz. Klimayı da tasarruflu kullanmak cep yakan faturalar açısından büyük önem taşıyor. Bunu sağlamak da mümkün? Nasıl mı? Bu yöntem ile klimanız anında soğuyor ve sizi kutuplara götürüyor! Peki nedir bu işin püf noktası?

KLİMAYI HEMEN SOĞUTUYOR

Sıcak yaz günlerinde klima bir evin olmazsa olmazı. Klimasız serinlemek mümkün değil. Bu yüzden neredeyse her evde klima bulunuyor. Fakat klimalar bazen istenilen düzeyde soğutmayabiliyor. Peki bu durumda ne yapılmalı? Klimayı daha az enerji ile daha verimli kullanmak mümkün. Evde ve iş yerinde konforlu ortam yaratmak için klimanın performansını artırmak çok önemli.

Klimayı daha en enerji ile tasarruflu bir şekilde çalıştırmak mümkün. Klimanın düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Klima eğer düzenli olarak temizlenmez ve gerekli bakımı yapılmazsa istenilen şekilde soğutmayacaktır. Enerji tasarrufu sağlamak için yapmanız gerekenler uzmanlar tarafından açıklanmıştır.

KLİMAYI VERİMLİ KULLANMANIN PÜF NOKTASI

Klimanın temizlenmesi, filtrelerinden ve diğer bileşenlerinden toz ve kiri uzaklaştıracak ve böylece daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Düzenli temizlik klimanın performansını artıracak ve enerjiden tasarruf sağlayacaktır.

KLİMANIN BAKIMINI DÜZENLİ OLARAK YAPTIRIN

Düzenli olarak bakım yaptırmak klimanın daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Daha az enerji harcayacak ve evi adeta buz dolabı gibi yapacak. Sıcak yaz günlerinde düşük enerjili daha iyi soğutan klima olmazsa olmaz. Peki klima nasıl temizlenir?

Klimanın temizliğini en az altı ayda bir yaptırmak gerekiyor. Hem iç hem dış temizliğinin yapılması oldukça önemli. Kir ve tozdan arınan klima daha az enerji ile daha iyi soğutacaktır. Uzun süre hizmet dışı kalan bir soğutmak kulesinin tekrar hizmete açılması için tabi ki detaylı bir temizlik yapılması şarttır.

Klimanızın bakımını mutlaka senede en az iki kez yaptırın. Bu şekilde enerjiden tasarruf sağlayacaksınız. Klimanız daha iyi soğutacak. Klimayı açar açmaz içerisi buz gibi olacak. Odanın soğuması için klimayı dakikalar öncesinden açmanıza gerek kalmayacak.