Bu yöntem yeni keşfedildi, araçları anında soğutuyor! Araç klimasını verimli kullanmak için mutlaka yapın

Arabadayken yaz günlerini çekilmez kılan doğru çalışmayan klimalardan bıktınız mı? O halde bu haber tam size göre! Son zamanlarda yaşanan aşırı sıcakların etkisiyle klima evde de araçlarda da sürekli kullanılıyor. Klimaları verimli bir şekilde kullanmak ve anında serinlemek için uzmanlar tarafından bazı öneriler sunuldu. İyi çalışmalar araç klimalarını bu yöntem ile daha verimli kullanabileceksiniz. Peki araç klimasını verimli kullanmanızı sağlayacak bu yöntem nedir?

ARAÇ KLİMASINI VERİMLİ KULLANMAK İÇİN MUTLAKA YAPIN

Yaz mevsiminin en bunaltıcı sıcaklarının yaşandığı bu dönemde birçok ilde mevsim normallerinin üzerinden sıcaklıklar seyretmeye devam ediyor. Bu sebepledir ki klima kullanımı oldukça arttı. Enerjiden tasarruf etmek ve klimayı açar açmaz serinlemek isteyen vatandaşlar ise klimaların daha verimli kullanılması için sunulan ipuçlarını merak ediyor.

ARAÇLARI ANINDA SOĞUTUYOR

Araç klimasını daha verimli kullanmak ve klimayı açar açmaz anında serinlik için düzenli kullanım, aracı gölgeye park etmek, devridaim modunun kullanımı, klimayı doğru kapatma yöntemi kullanarak kapatmak, camları bir süreliğine açık tutmak, arabayı önceden soğutmamak, klimayı en soğuk ayara getirmek, klimayı buğu çözme modunda kullanmak ve klimanın bakımını düzenli bir şekilde yaptırmak gerekmektedir.

Yukarıdaki adımların tek tek yapılması ile klimanızdan yeterli verimi alacaksınız.

Bunların yanında araba klimasının soğutmasının başka sebepleri de bulunmaktadır. Bu da mekanik ya da elektriksel bazı arızalar olabilir. Klima kompresörü, kondanser, evaporatör, genleşme valfi gibi bazı sistemlerin önemli parçalarının hasar görmüş olma ihtimali bulunmaktadır.

Bunların yanında klima sigortası. rölüesi ve termostatı gibi elektriksel bileşenlerinden birinin bozuk olması ya da doğru çalışmıyor olması gibi sebepler de klimanın yeterli bir şekilde çalışmasını engeller. Bu gibi sorunların kontrolü için ise aracın servisine gösterilmesi önerilmektedir.

Kaynak: Uşak Gündem